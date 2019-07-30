Реконструкцию многострадальной ДШИ №4 обещают завершить к сентябрю

К началу нового учебного года в Калуге наконец-то должна завершиться реконструкция здания Детской школы искусств №4. В понедельник, 29 июля, об этом рассказали в пресс-службе городской управы.

К концу августа ДШИ №4 должна получить кресла для школьного концертного зала на 154 места. Кроме того, для школы заказали концертный рояль за 1,5 миллиона рублей. Контракт с поставщиком был заключен 16 июля, срок поставки – 90 дней.

Напомним, мы уже не раз рассказывали о проблемах с реконструкцией этой школы. Подробнее в репортаже: «Многострадальную ДШИ № 4 реконструируют по непонятному проекту».