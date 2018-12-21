Многострадальную ДШИ № 4 реконструируют по непонятному проекту

Историю «чудесной» реставрации Детской школы искусств № 4 мы впервые рассказали четыре месяца назад. Напомним, строительные работы там начались ещё в конце апреля. Они предполагали возведение пристройки к основному зданию и третьего мансардного этажа, где должен был разместиться концертный зал, о котором педагоги мечтали много лет. Работы планировалось завершить к 1 сентября.

Однако в сроки, прописанные в контракте, подрядчик не уложился. Отчасти — по вине заказчика, Управления капитального строительства, которое тормозило согласование важных технических вопросов с ресурсо­снабжающими организациями. А из-за того, что во время строительства третьего этажа рабочие разобрали крышу, летними дождями залило здание до первого этажа. Стены и потолки во многих кабинетах покрылись плесенью.

И подрядная организация, и заказчик реконструкции зашевелились только после того, как руководство ДШИ обратилось за помощью к журналистам, а те, в свою очередь, озвучили проблему городскому голове Дмитрию РАЗУМОВСКОМУ. Он велел закончить стройку к 1 ноября. Позже, правда, была озвучена другая дата — 1 декабря. Но, побывав на прошлой неделе в Детской школе искусств, мы убедились, что раньше весны строительные работы вряд ли завершатся.

Отделочные работы в кабинетах на втором этаже завершены — осталось отмыть их и расставить мебель и музыкальные инструменты.

Косяки проектировщиков

Директора ДШИ Нину РОЖКОВУ, специалистов Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, а также руководство строительной организации, которая с сентября занимается реконструкцией здания, мы застали на третьем этаже — там, где запланирован концертный зал. Строители и педагоги эмо­ционально обсуждали будущую сцену. И так вставали на её каркас, и эдак — слишком высокая получается, надо делать ниже. Увы, это не единственный недостаток проекта, который стал очевидным по мере его реализации.

— Здесь не стыкуется буквально всё, — говорит Нина Рожкова. — Проектировщики, конечно, «замечательно» напланировали. Ступеньки на сцену расположены несимметрично. Батареи взяли и прилепили прямо на сцену — это разве нормально?! Должны быть закладные для светового и звукового оборудования и занавеса. Но, оказывается, проектировщики их не предусмотрели! Как такое возможно? Самый большой шок — железные двери в концертный зал. Я объехала всю страну с конкурсами, и нигде такого безобразия не видела. Это нонсенс! Это как надо было проектировать?! Это же концертный зал — там красота должна быть!

Спасибо строителям

— Да, проект некачественный, — подтверждает прораб Евгений Геннадиевич. — Как он проходил государственную экспертизу, мне как строителю не понятно.

Уже в процессе строительства концертного зала выяснилось, что сцена спроектирована слишком высокой.

Многие косяки подрядчику приходилось корректировать уже в процессе реконструкции.

— Строители, конечно, изумительные, — говорит Нина Рожкова. — Если бы с самого начала работала именно эта организация, наверное, давно бы уже всё сделали. Подрядчик всегда идёт нам навстречу, откликается на наши просьбы. Сами, по своей инициативе, разработали для нас дизайн фасада. На нём будет рисунок — клавиатура и ноты.

Руководство строительной компании рассчитывает закончить стройку до конца года.

— В классах стены покрашены, линолеум лежит, — говорит Евгений Геннадиевич. — Осталось только электрику провести да коридор перестелить.

Дожить до апреля

Однако педагоги школы настроены менее оптимистично. В январе, возможно, они начнут переселяться на второй этаж. Под вопросом — два класса на первом. Раньше там были технические помещения телекоммуникационной компании. Стараниями начальника Управления культуры г. Калуги Яны ВАСИНОЙ удалось договориться о передаче их школе искусств. В этих кабинетах размесятся два художественных класса. Но ремонтные работы там не ведутся: помещения выставили на торги, и пока неизвестно, какой подрядчик их выиграет и насколько качественно он выполнит работы. Учителя очень боятся повторения летней истории.

— Но хотя бы к марту новоселье справите? — интересуюсь напоследок у директора школы.

— Трудно сказать, — отвечает она.

— А к апрелю?

— Вот к апрелю — может быть!

P.S.

После поездки в школу осталось много вопросов. Например, как получилось, что откровенно некачественный проект прошёл государственную экспертизу и был допущен до реализации? Но главное: кто понесёт ответственность за это, а также за срыв сроков реконструкции?

Эта статья была опубликована в №51 газеты «Калужский перекрёсток» от 19.12.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.