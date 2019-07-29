Прокуратура проверила детский сад, 9 малышей из которого якобы отравились

Как мы уже рассказывали, в середине июля появилась информация о массовом отравлении детей в саду «Сказка» в Жукове. О результатах проверки в понедельник, 29 июля, рассказали в прокуратуре Калужской области.
На прием в детскую консультацию Протвинской поликлиники 17 июля обратились 7 детей из этого сада, на следующий день – ещё двое. Всем поставлен диагноз «Ротавирусная инфекция». Никого из малышей не госпитализировали.
Представители прокуратуры и Роспотребнадзора 18 июля побывали в детском саду, опросили заведующую, воспитателей, работников кухни. Были взяты пробы продуктов.
- Согласно представленным заключениям лабораторных испытаний проб, три из взятых смывов (два из пищеблока, один – из группы) не соответствуют требованиям по показателю «бактерии группы кишечной палочки», также не соответствуют требованиям нормативов о пищевой продукции 8 суточных проб по микробиологическим показателям.
Виновников ждут штрафы по административным статьям «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» и «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения».
- Наличие дизентерийной и сальмонеллезной групп бактерий не обнаружено, прямая причинная связь выявленных нарушений с последствиями в виде заражения несовершеннолетних ротавирусной инфекцией в настоящее время не установлена, - подчёркивают при этом в прокуратуре. - Проверочные мероприятия продолжаются.
Уважаемые читатели, а вы сталкивались с подобными случаями в детских садах? Расскажите в комментариях!
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