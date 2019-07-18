Отравление в детском саду: пострадали как минимум 9 малышей

Как мы уже рассказывали, в городе Жуков в саду «Сказка» отравились дети. Проверку проводит калужское региональное управление Следственного комитета.
- По предварительной информации, за медицинской помощью в местную поликлинику обратились девять детей, - сообщили в четверг, 18 июля, в СК. - Общее количество воспитанников с симптомами отравления с учетом детей из других населенных пунктов в настоящее время устанавливается.
Следователи отмечают, что проверят пищу детей, установят производителей и поставщиков, а также оценят действия администрации. Может быть возбуждено уголовное дело по статье «Производство продукции и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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