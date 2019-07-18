Проверка слуха: дети отравились в саду

В саду «Сказка» в Жукове якобы произошло массовое отравление детей. В четверг, 18 июля, об этом сообщили пользователи группы «Калуга Жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

Информацию нашему изданию прокомментировала заместитель заведующего отделом образования Жуковского района Елена БЕРСТЕНЁВА.

- Мы проверили, всё посмотрели, никакой инфекции нет, - утверждает она. - Профилактические мероприятия провели. Многие дети не ходят в сад из-за плохой погоды. Некоторые дети, действительно, приболели, к врачу обратилось чуть больше 5 человек. Ни одного случая отравления нет.

Региональная прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора проводит проверку. Опрашивается персонал детского сада, будут взяты на анализ образцы пищевых продуктов.