Главный архитектор Калуги назвал себя мутантом и предложил новый бренд

В четверг, 25 июля, в ИКЦ прошла встреча с новым главным архитектором Калуги Алексеем КОМОВЫМ. Как мы рассказывали, эту должность он занимает с 15 июля.

Главарх сразу подчеркнул, что представлять своё видение развития Калуги сейчас не будет.

- Со своим самоваром пока рано, мне нужно время, чтобы этот самовар представить. Сегодня будет такое знакомство. Я расскажу про себя, кто я такой, откуда, зачем. Все жаждали увидеть, что за зверь в ваш лес пришёл, - начал своё выступление Алексей Комов.

Алексею Комову 44 года. Воспитывает четверых детей. Руководит собственной мастерской. Полгода был главным архитектором Евпатории.

- Я из художественной семьи: моя мама - архитектор, покойный отец - известный скульптор Олег Комов - автор памятников, которые стали визитными карточками наших городов. Если ты растёшь в художественной династии, тебе предначертано быть либо скульптором, либо художником... Я счастлив, что я художественный мутант, сваренный в творческом борще, - с воодушевлением рассказывал Комов о своей семье.

Главарх подчеркнул, что него большой опыт работы.

Представил несколько реализованных в Евпатории проектов. В Евпатории у него была задача подготовить город к началу курортного сезона.



Новые киоски на улицах Евпатории.



Навес-пергола и вышка спасателей на пляже в Евпатории.



«Кинопортал» на улицах Евпатории.

- У нас все архитекторы хотят въехать на белом коне в историю архитектуры. Ладно русской, желательно мировой, прямо здесь и сейчас. Построить какое-то здание, которое бы кричало: «Вот он я, вот я здесь». Наши русские города, как прилавки супермаркетов, каждое здание, как товар. Как заниматься архитектурой, но при этом не просто не наломать дров, не навредить, этому меня научил Крым, - сказал Комов.

В Калуге до назначения Комов бывал не раз.

- Когда я общаюсь с людьми, мне говорят: «Зачем вы в нашу глушь приехали?». Друзья мои, вы ещё настоящую глушь не видели. Какая глушь? О чём вы говорите? Это потрясающий город, при этом в двух часах от монстра в виде Москвы. Город, который сохранил в себе дух места, которого нет уже в Москве. Для меня в Калуге больше старой Москвы, чем в Москве сейчас. От Калуги у меня впечатления самые тёплые. Для меня Калуга – это тихое имперское достоинство. Калуга - это спящий гигант, который должен поверить в себя. У города есть всё. Это нужно, с одной стороны, осмыслить, нужна аналитика, плотная работа с краеведами, с историками, а с другой стороны, нужно научиться жить по правилам, причём всем.

Комов считает, что у города должны появиться новые бренды.

- Для меня, по ощущениям, в Калуге две образные составляющие, которые является нашим всем – космос и историческое – Пушкинское начало. С точки зрения имиджа города, помимо Циолковского, я бы, естественно, как архитектор, популяризировал Никитина (Петр Никитин - архитектор, градостроитель. На основе регулярного плана, разработанного архитектором Никитиным, в XVIII веке началась застройка Калуги. - Прим. автора). Кто создал всё вот это, чем мы годимся? Архитекторы! Надо этих созидателей превозносить. Восемь памятников Циолковскому, ни одного бюста, памятника или мемориальной доски, посвящённой Никитину. Вплоть до того, что на майке портреты Никитина и других творцов должны быть. Это крайне важно. На первых порах пропаганда должна быть агрессивная.

Встреча с главархом вместо запланированных 30 минут продлилась почти 3 часа. Калужане засыпали Алексея Комова вопросами, жители Воскресенской пригласили его к себе, краеведы передали стопку обращений. Архитектор призвал калужан активно участвовать в жизни города.

Спросили его присутствующие и том, кто его пригласил в Калугу.

- Мне кажется, вы меня пригасили. Это какой-то коллективный разум. Здесь нет никаких тайных ходов, что я чей-то родственник. Я родственник сам себе. Я не в том возрасте и не в том статусе, у меня фронтовой архитектурный опыт, чтобы выпрыгивать из штанов, бить себя пяткой в грудь и говорить, что я лучше всех. Надо просто работать. У Калуги есть всё.

О том, как он относится к блогерам, как ему удавалось убеждать предпринимателей менять торговые павильоны в Евпатории, в чём видит вою работу в Калуге, читайте в ближайшем номере «Калужского перекрёстка» в среду, 31 июля.

Уважаемые читатели! А что вы ждёте от нового архитектора? Пишите в комментариях!