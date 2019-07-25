Жители «Кошелева» просят построить храм, рынок и ТЦ

В среду, 24 июля, городской голова Калуги встретился с жителями микрорайона «Кошелев-проект». В здании детского садика «Кораблик» чиновников собралось чуть ли не больше, чем жителей.

- Не все так гладко, инертность жителей наблюдается, - первым выступил председатель ТОС «Кошелев-Проект» Михаил ТЕРЕЩЕНКОВ.

Городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ попросил обойтись без формальностей и сразу перейти к острым вопросам.

- Скажите, пожалуйста, планируется ли у нас в микрорайоне строительство торгово-развлекательного центра, - запинаясь, прочла по бумажке женщина.

- Планы есть, ведутся переговоры с инвестором, думаем, в ближайшие года-полтора.

- В планах построить достаточно большой торговый центр, а инвесторы, которые готовы вложится, у них интерес небольшой, - отвечали на перебой присутствующие.

- С инвесторами надо поработать, посмотреть варианты, это вопрос частных инвестиций, город ничего вкладывать не может, - резюмировал Дмитрий Разумовский. – Надо комплексные предложения сделать. В перспективе тысяч 70 [жителей]будет.

Председатель ТОС пожаловался, что в микрорайоне нет контейнеров для раздельного сбора отходов. Ему пообещали, что в ближайшее время здесь появятся контейнеры для сбора пластика.

Сначала вопросы люди читали по бумажкам, но потом освоились и стали говорить о том, что их действительно волнует.

- Когда мы покупали квартиры, нам обещали стоянки! – сказала одна из присутствующих. Её реплика вызвала гул одобрения.

- Да у каждой семьи по машине, а то и по две, а ставить их где?

- Вообще мест нет!

Представитель застройщика сообщил, что парковку планируется построить лишь к концу 2020 года, когда будет сдана очередная серия домов.

- Сейчас идёт развитие микрорайона, почему людям нельзя сделать парковки? Нужно ждать каких-то очередей? – удивился городской голова. Эту проблему Разумовский решил обсудить с представителем застройщика отдельно, он попросил у сотрудников ТОС в ближайшее время подготовить данные о том, сколько парковочных мест необходимо микрорайону.

- Первая линия интересна. Здесь можно было бы храм построить, - рассматривая карту, заявил Дмитрий Разумовский.

Оказывается, жители микрорайона давно обращаются с такой просьбой к городским властям. Уже даже найден подходящий участок, но земля находится в частной собственности. Пока договориться с владельцем не удаётся.

Напомнили жители и о безобразной уборке дворов этой зимой. Представитель управляющей компания рассказал, что проезды, детские площадки и стоянки не входят в зону обслуживания УК. Но он готов это делать, если жители согласятся платить по повышенному тарифу – с ноября по март будет дополнительно браться по 5 рублей с квадратного метра. Жильцы 32 домов из 79 уже согласились.

Первый заместитель городского головы Алексей ВОЛКОВ сообщил, что УК субсидируют затраты по неразмежеванной территории.

- Что у нас получится: часть жителей, с которыми управляющая компания договорилась, будут оплачивать сами, а часть - субсидироваться – будем платить мы? – удивился городской голова. – Так и все, кто платят скажут: «Давайте и всё остальное субсидируйте!»

Волков заверил, что за счёт бюджета будет убираться общественно-значимые места – спортивные, детские площадки.

Пожаловались жители и на то, что территория, за которую отвечает город летом, не окашивается, зимой – вся в снегу.

Также калужане попросили установить взрослые спортивные комплексы.

- Обращаются именно мужчины, им нечем заняться! – пояснили представители ТОС.

- У нас и мамочек много, им надо приходить в форму, - выкрикивали женщины.

- Стол антивандальный поставьте, чтобы в шашки и шахматы можно было поиграть!

- Либо застройщик сделает, либо мы, но уже в следующем году, - заверили чиновники.

- Кому спортивные комплексы, а нам рынок нужен! - заявила пожилая женщина.

- У вас же много несанкционированной торговли, - пошутил городской голова. – Надо посмотреть. Только рынок должен быть цивилизованный, красивый.

Люди попросили сделать что-то наподобие рынка в Турынино.

Присутствующие жаловались на нехватку остановочных павильонов, отсутствие пешеходных переходов и освещения. Также они заявили, что им нужна собственная поликлиника и круглосуточная аптека.

- И полицию нам надо!

Выяснилось, что в таком большом микрорайоне нет ни одного поста полиции. Ближайший пункт полиции - Генерала Попова,8.

- А вообще участковый у нас есть? – стали спрашивать друг у друга люди.

- Да в нашем микрорайоне один-два раза в месяц рейды по каждой квартире надо проводить. Столько интересного можно узнать!

Присутствующий сотрудник полиции сообщил, что сейчас прибыли молодые кадры, которых после обучения можно отправить работать в этот микрорайон.

Уважаемые читатели, а какие проблемы есть в вашей части города? Пишите в комментариях!