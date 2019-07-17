Борщевик захватывает новые земли, у местных чиновников нет денег на борьбу

Борщевик Сосновского продолжает наступать. По последним данным, это опасное растение захватило в Калужской области более 11 тысяч гектаров.
На днях в нашу редакцию обратились жители села Никитское Медынского района, которые рассказали что с каждым годом ситуация у них становится всё хуже. Борщевик захватывает новые территории, а борьба с ним практические не ведется.
- Растение подступило уже к зданию сельсовета, но никто ничего не делает, - рассказали читатели.
В администрации села, куда мы обратились, пояснили, что для борьбы с борщевиком не хватает средств. Но, возможно, удастся получить какие-то дополнительные деньги при формировании бюджета на следующий год.
В пресс-службе правительства Калужской области в свою очередь рассказали, что пока нет никакой программы по этому растению, но в Законодательном собрании находится на рассмотрении закон о борьбе с борщевиком Сосновского. Если этот документ будет принят осенью, то деньги будут выделяться.
Пока же всем жителям Калужской области рекомендуют обращаться с жалобами по поводу зарослей борщевика в региональные управления Роспортебназдора и Россельхознадзора.
Напомним, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов недавно возмущался, что к ответственности привлекают лишь единицы, поэтому ситуация с борщевиком год от года становится всё хуже.
- Надо, чтобы была системная работа, чтобы не позволительно было никому так обращаться с землей, - заявил глава региона. - Займитесь делом, пожалуйста... Надо всех этих дачников крутых расселить там, где борщевик растёт. Другого выхода нет. Тогда всех накажут. А пока такой дачник не появится, никому даже дела нет до этого. Чтобы у него были связи в правоохранительной системе, у нас в администрации.
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