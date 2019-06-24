Борщевик наступает: растение захватило 11 тысяч гектаров

В понедельник, 24 июня, на заседании правительства Калужской области чиновники признались, что не успевают бороться с борщевиком. На сегодняшний день это растение захватило 11 тысяч гектаров, 1700 из них – земли сельхозназначения.
Специалисты Россельхознадзора привлекли к ответственности собственников 300 гектаров земли.
- Юридическое лицо мы привлекаем к ответственности на 400 тысяч, - рассказал в региональном ведомстве.
Губернатор Анатолий АРТАМОНОВ был возмущён, что к ответственности привлекают лишь единицы, поэтому ситуация с борщевиком год от года становится всё хуже.
- Надо, чтобы была системная работа, чтобы не позволительно было никому так обращаться с землей, - подчеркнул глава региона. - Займитесь делом, пожалуйста... Надо всех этих дачников крутых расселить там, где борщевик растёт. Другого выхода нет. Тогда всех накажут. А пока такой дачник не появится, никому даже дела нет до этого. Чтобы у него были связи в правоохранительной системе, у нас в администрации.
Калужские законотворцы осенью планируют принять закон, который ужесточит ответственность собственников земель, поросших борщевиком.
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