Как на 6 сотках вырастить 50 растений

Любовь НОВИКОВА на 6 сотках в Кондрово выращивает около 50 растений.

— Раньше я смеялась, что у меня могут выжить только кактусы и искусственные цветы. Но прошло время, и я стала неплохим цветоводом, — говорит о себе Любовь Новикова. — Даже сама удивляюсь. Главное — всё делать с любовью. А растения всегда отблагодарят. Каждый день — это неповторимые эмоции, оттого что что-то получилось или расцвело. На сегодня цветущих растений около 50. Весной практически каждый день раскрывается 3–4 новых.

С восточной изюминкой

Участок Любови достался от родителей. Тогда он представлял собой овощник, где не было места цветам.

— Моей маме казалось, что всё это не нужно, неуместно, — вспоминает цветовод. — Земля должна работать, давать урожай: картошку, морковь и так далее. А как только я стала полноправной владелицей, то первым делом посадила цветы. При этом мне хотелось сделать сад по фэн-шуй, чтобы и растения гармонично развивались, и все, кто ко мне приходит, чувствовали себя комфортно. Сад должен питать всех приходящих своей энергией.

Поэтому участок Любови поделён на несколько зон: сине-белую, жёлтую и розово-красную.

— А в центре — самого разного цвета, — отмечает хозяйка сада.

Также здесь есть места уединения и покоя.

— У входа не случайно растёт калина. Считается, что она забирает всю плохую энергию, весь негатив. Так что ко мне люди заходят уже преображённые, — рассказывает цветовод.

Кругом — ягоды

Любови не нравятся сады, в которых грядки выполоты до голой земли. Она уверена, что растения должны быть посажены таким образом, чтобы создавалось ощущение естественной среды, будто они появились здесь сами собой. Поэтому на её участке много почвопокровников, которые и землю защищают от пересыхания, и не дают разрастись сорнякам.

— Такая среда комфортна для ягод, — рассказывает цветовод.

В саду — кругом земляника.

И в её саду их невероятно много: клубника и земляника растут между кустами роз, возле хвойников и многих других растений.

— Мне не нужно ходить за ягодами в лес. Вышел из дома — вот они! Кроме того, что вкусно, ещё и красиво. Замораживаю, делаю компоты, варю варенье. И, конечно же, ем с молоком и сахаром сколько душе угодно. Когда полю, заодно обрываю усы. Осенью по цвету листьев видно, где старые кусты. Удаляю их при сентябрьской прополке. При этом я клубнику и землянику не сажаю, не рыхлю и не заморачиваюсь со всякими подкормками.

Розовое великолепие

Особое место в саду занимают розы, здесь есть и парковые, и плетистые.

Чтобы капризные красавицы меньше болели и реже подвергались нападкам вредителей, под них кладут венки, сплетённые из подвяленной травы.

— Для того чтобы это смотрелось красиво, сверху я обкладываю венки камнями, — добавляет цветовод.

Да и какой же сад в восточном стиле без камней!

— Какие-то розы я покупала, какие-то вырастила сама из черенков.

А из каменных роз — молодило — цветовод собирается сделать необычную композицию.

— К следующему сезону они у меня разрастутся и будут напоминать реку, — говорит она.

Молодило — неприхотливые, живучие и очень эффектные растения. Их используют и как почвопокровники. Маститые цветоводы создают из них даже скульптурные группы. Главное, чтобы растения, высаженные по соседству, не затеняли каменные розы.

Всё дело в цвете

— Вот здесь у меня — ветреница, совсем скоро она выпустит цветы, они скромные, но я их просто обожаю, — проводит экскурсию по своему участку цветовод. — А вот это розовое облако — скумпия, у неё цветы, как паутинка. Растения надо обязательно обрезать. Делают это либо ранней весной, до раскрытия почек, либо осенью. У меня очень много водосборов. Коралловый ко мне занесли птички. Подруги очень захотели себе такой же водосбор, я собрала семена, посадила, а они не взошли.

О каждом зелёном питомце женщина говорит с невероятной теплотой, будто о человеке.

— По большому счёту я каким-то особым образом за ними не ухаживаю, только полю, поливаю и очень редко подкармливаю, — отмечает она. — Зато я с ними разговариваю.

Цветовод признаётся, что для неё порой цвет листьев растений гораздо важнее, чем их цветы.

Вот и ива в саду совершенно необычная — с розовой листвой. Кустарник «фламинго» — настоящее украшение сада. В этом году впервые он зацвёл.

Ива не только красива, но и непридирчива к уходу, морозоустойчива, что немаловажно для нашей полосы.

— Я люблю давать цветам свои названия. Вот это очаровательное и неприхотливое растение я зову «невеста». А рядом с ней растёт «голубое облако». Оно действительно на него похоже. И пахнет изумительно.

Конечно, любительница яркой лист­вы не могла пройти мимо барбариса. Этот кустарник — настоящий подарок для цветовода, разнообразные расцветки позволяют ему вписаться даже в самый изысканный сад.

— Когда-то я брала у подруг всё, что они предложат, теперь подхожу к выбору избирательно. В будущем хочу, чтобы у меня было лишь по одному растению каждого вида, а пока некоторые повторяются.

Неустанный труд

— Сад — это живой организм, — рассказывает Любовь — Не бывает такого, чтобы что-то посадил, а потом почиваешь на лаврах. Там обрезал, тут вырезал, переросло — надо выкапывать. Постоянная работа, но эта работа доставляет удовольствие! Душу вкладываю в свой сад, стараюсь всё до мелочей продумать.

Белоснежная дейция.

Многие розы в саду выращены из черенков.

Водосбор в сад занесли птицы.

Нежный пион.

Айва — декоративное растение, плоды которого невероятно полезны.

Многогранный барбарис.

Эта статья была опубликована в №26 газеты Калужский перекрёсток от 26.06.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.