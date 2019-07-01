А ну-ка девушки: бабушки учат внуков таскать карпов + «Двойной удар» по фидеру

01.07.2019 14:45 789

Сегодня мы публикуем четвертую порцию конкурсных фотографий, присланных нашими читателями. Первые три можно посмотреть по ссылкам:

Присоединяйтесь и вы! Условия участия – после фотографий конкурсантов. И учтите, эта неделя – последняя! Приём фоток на конкурс прекращается в понедельник, 8 июля, в 9:00! Торопитесь!

Прислал Манакин Дмитрий

Добрый день! Хочу поделится своими фото для конкурса. На фото мой сын Михаил. Рыбалка на Оке. Первая рыбалка в его жизни и его первый улов (поймал сам!) Радости не было границ!

Светлана Новик

1. Рыба поймана на реке Жиздра на фидер. На крючке сидел опарыш, на него клюнула мелкая густёрка, и сразу же последовала мощная поклёвка. На эту бедную рыбёху сел судак. Вес 2 850 гр.

2. Поймана в реке Ока, Калужская область. Сел лещ 1250 гр, попался на кукурузу.

3. Лещ 2 кг. Попался на горох (нут). С ним были пойманы ещё 4 экземпляра с чуть меньшим весом. Река Ока, черта города Калуга.

4. Голавль весом 900 гр, был пойман на Оке, каменистое дно на струе. Калужская область Ахлебинино.

5. Трофейный окунь, был пойман в Беларуси на старике реки Березина. Отличный боец. Клюнул на маленькую краснопёрку.

Прислала Татьяна Аксенова

Рыбалкой увлекаюсь лет 20, сначала на поплавочную удочку, последние 6 лет на реке ловлю на фидерную снасть. Лещ 3,5 кг пойман на пшеницу 29 августа 2017 года на Оке в Ферзиковском районе под д. Воронино. В этом году рыбачим вместе с внуком Степаном, легко встает в 4 .00 утра, это его первый трофей, который помогла ему вытащить бабушка. Лещ 2 кг пойман на кукурузу с опарышем 16 июня. Река Ока, район тот же.

Прислала Наталья Дорошенко

Маленький Андрюша-почемучка,

Выловил из Жиздры рыбу-щучку.

Хоть рыбака улов и невелик,

Но он у нас пока что ученик!

Мы верим в сказки, верим в их мы исполнение,

Победы в конкурсе мы ждем по щучьему велению!!!!

На фото Дорошенков Андрей, рыба - щука 1 кг, ловили на удочку.

Условия участия

Чтобы принять участие в конкурсе достаточно прислать нам фотографию своего улова и рассказать, где и когда она была сделана, на что ловили, а также указать вес рыбы, изображенной на фотографии.

Хоть это и не обязательно и никак не повлияет на определение победителя, но если вы решите дать калужанам пару рыбацких советов или поделиться известной вам байкой – мы против не будем!

Победитель определяется решением жюри, в состав которого входят сотрудники редакции www.kp40.ru и партнёров конкурса. Фотографии, присланные на конкурс, мы опубликуем на сайте, и за них будет объявлено голосование, победитель которого получит «Приз зрительских симпатий».

Каждый из партнёров конкурса помимо основного приза – магнитолы и пледа – может по своему усмотрению поощрить любого из участников отдельным призом.

Фотографии на конкурс принимаются на e-mail: wowfish@kp.kaluga.ru в теме письма сделайте пометку «Рыба моей мечты». Учтите, что без этой пометки письмо может потеряться в недрах нашего почтового сервера. Будет обидно, если из-за этой мелочи вы пролетите мимо конкурса.

Прием осуществляется до 09:00 8 июля. В этот же день стартует голосование и начнет свою работу жюри. Подведение итогов состоится в четверг, 11 июля, а вручение призов – 12 июля.

Помимо указанного выше, от участника требуется указать свои имя и фамилию, а также номер телефона для связи. Последний не публикуется на сайте и требуется только для связи с вами в случае вашей победы в конкурсе и, если потребуется, для уточнения деталей.

Отправляя фотографию на конкурс, вы подтверждаете, что являетесь обладателем авторских прав на неё и берете на себя всю полноту ответственности за их нарушение в случае, если это не так.

Генеральный партнер конкурса, предоставивший главный приз – магнитолу и плед – компания «Ваш финансовый помощник».

Периодически, по мере поступления фотографий от участников, мы будем публиковать их на нашем сайте.

Ждём ваших работ и удачного вам улова!