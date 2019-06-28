Рыба моей мечты: поймал карпа на 16 кг? Выпусти! Пусть дальше растёт!

28.06.2019 09:30 1314

Мы продолжаем публиковать фотографии от участников нашего конкурса «Рыба моей мечты» главный приз в котором магнитола и плед.

Сегодня мы публикуем третью порцию конкурсных фотографий, присланных нашими читателями. Первые две можно посмотреть по ссылкам:

Присоединяйтесь и вы! Условия участия – после фотографий конкурсантов.

Прислал Сергей Сорокин

Мурманская область село Териберка, 23 апреля 2019 года. Вес трески около 17 килограмм. Ловили на пилькер.

Прислала Маргарита Дроздова

История такая, отдыхали в д.Новоселки Козельского района, ловили рыбу (карпа), была поклевка, когда вытянули были очень удивленные увидев ЩУКУ. Ловля происходила па опарыша. На фото мой муж Антон и дочка Карина Дроздовы. 2016 год вес щуки 6400.

Прислала Екатерина Панова

На фото Леонид Панов. Рыбалка - самый любимый вид отдыха нашей семьи! Карп зеркальный. Поймали на кукурузу в «Алешкиных прудах» 2,5 кг. 10.09.2019г.

Прислал Алекс Федоров

Добрый день, фото с рыбалки в Калужской области, поймана 13 июня 2018 года. Вес рыбы 16 кг. Поймана на безопасную оснастку, насадка бойл. Увлекаюсь второй год карповой рыбалкой , ловлю по принципу бережного обращения с рыбой и отпускания ее обратно в свою стихию , пусть она растет дальше и приносит новые потомства.

Прислал Николай Зачесов

Весь улов был пойман в октябре 2018 года на реке Брынь, самый крупный потянул на 8700.

Прислала Анна Сердичева

Рыбалка - это прекрасный отдых и душой, и телом с семьёй, природа, воздух, озеро, что ещё нужно для счастья! На фото озеро Генезис, красота этого озера зашкаливает, от него просто невозможно оторвать глаз, карп был пойман весом 4.5 кг на карповый бойл. На фото - муж с дочкой!

Прислала Елена Нарулева

На фото мой муж Нарулева Максим. Щука поймана поздней осенью 2016 года в Бабынинском районе на спиннинг. Вес почти 4 кг

Прислал Валерий Сеньков

Карп весом 5300 был пойман в начале марта. Ловил на «покаток».

Прислал Сергей Шумилин

Рыба поймана на реке Ока. В сентябре 2018 года. Вес 2600. Поймана на Фидер.

Ловили на кукурузу с червем.

Прислал Сергей Аргунов

Ловля щуки на жерлицы зимой. Место: Ульяновское водохранилище. Рыбак - Аргунов Павел, 12 лет. Вес улова не укажу, выпустили.

Прислала Анастасия Рогова

Рыбак - Александр Жидик. Большая щука была поймана в д. Новоселки Козельского района в 2016 году на фидер. Видимо, клюнул сначала карасик, а на него уже щука. Вес щуки 6400. Щуку вытаскивали всем озером, сломали один подсак.

Условия участия

Чтобы принять участие в конкурсе достаточно прислать нам фотографию своего улова и рассказать, где и когда она была сделана, на что ловили, а также указать вес рыбы, изображенной на фотографии.

Хоть это и не обязательно и никак не повлияет на определение победителя, но если вы решите дать калужанам пару рыбацких советов или поделиться известной вам байкой – мы против не будем!

Победитель определяется решением жюри, в состав которого входят сотрудники редакции www.kp40.ru и партнёров конкурса. Фотографии, присланные на конкурс, мы опубликуем на сайте, и за них будет объявлено голосование, победитель которого получит «Приз зрительских симпатий».

Каждый из партнёров конкурса помимо основного приза – магнитолы и пледа – может по своему усмотрению поощрить любого из участников отдельным призом.

Фотографии на конкурс принимаются на e-mail: wowfish@kp.kaluga.ru в теме письма сделайте пометку «Рыба моей мечты». Учтите, что без этой пометки письмо может потеряться в недрах нашего почтового сервера. Будет обидно, если из-за этой мелочи вы пролетите мимо конкурса.

Прием осуществляется до 09:00 8 июля. В этот же день стартует голосование и начнет свою работу жюри. Подведение итогов состоится в четверг, 11 июля, а вручение призов – 12 июля.

Помимо указанного выше, от участника требуется указать свои имя и фамилию, а также номер телефона для связи. Последний не публикуется на сайте и требуется только для связи с вами в случае вашей победы в конкурсе и, если потребуется, для уточнения деталей.

Отправляя фотографию на конкурс, вы подтверждаете, что являетесь обладателем авторских прав на неё и берете на себя всю полноту ответственности за их нарушение в случае, если это не так.

Генеральный партнер конкурса, предоставивший главный приз – магнитолу и плед – компания «Ваш финансовый помощник».

Периодически, по мере поступления фотографий от участников, мы будем публиковать их на нашем сайте.

Ждём ваших работ и удачного вам улова!