Главная > Новости > Общество

«Рыба моей мечты»: калужане ловят гигантов на Волге, Оке, Угре, в прудах и озёрах

26.06.2019 09:45 1 1039 Редакция

В понедельник, 24 июня, мы объявили конкурс «Рыба моей мечты» главный приз в котором магнитола и плед. И вот в редакцию поступили первые фотографии от участников. Знакомим вас с ними.

Прислал Аллес Евгений

Лещ был пойман 12 июня на Оке. Рыбка соблазнилась на кукурузу. Вес рыбы ровно 2 кг.

Прислала Оленька Сенькова

Поймана была щучка на Волге, в окрестностях города Харабали в 2015 году. На спининг и счастливую блёсенку «Меппс аглиа 3». Вес 4760 гр.

Прислал Дмитрий Федосенков

Щука была поймана в октябре 2018 года на спиннинг. Водоем находится в деревне Екимково Дзержинского района. Вес рыбы 2200 гр.

Прислал Павел Андоралов

Привет! Вот такого красавца удалось изловить в черте города рядом с лодочной станцией.

Прислала Голикова Наталья

На фото друг нашей семьи Павел. Рыбка была выловлена в реке Угре в 2015 году, ловили на червя. Вес червя - 4 грамма, вес рыбы - 2 грамма.

Прислал Артем Алешин

Данный экземпляр карпа был пойман 10 мая 2019 года, на базе отдыха «Алешкины пруды» в деревне Бебелево.

Прислал Александр Силаев

День добрый, господа! Фотографий так много в личном архиве, что и затрудняюсь выбрать. Пошлю вот эту. Это не самая крупная рыба из моих трофеев, но запомнилась навсегда. Волга. Весна 2012 г. Жерех на 5700 гр. Пойман на троллинг. Почти полчаса борьбы... Жерех это настоящий боец!!!

А наш конкурс продолжается. Присылайте свои фотографии и вы!

Условия участия

Чтобы принять участие в конкурсе достаточно прислать нам фотографию своего улова и рассказать, где и когда она была сделана, на что ловили, а также указать вес рыбы, изображенной на фотографии.

Хоть это и не обязательно и никак не повлияет на определение победителя, но если вы решите дать калужанам пару рыбацких советов или поделиться известной вам байкой – мы против не будем!
Победитель определяется решением жюри, в состав которого входят сотрудники редакции www.kp40.ru и партнёров конкурса. Фотографии, присланные на конкурс, мы опубликуем на сайте, и за них будет объявлено голосование, победитель которого получит «Приз зрительских симпатий».

Каждый из партнёров конкурса помимо основного приза – магнитолы и пледа – может по своему усмотрению поощрить любого из участников отдельным призом.

Фотографии на конкурс принимаются на e-mail: wowfish@kp.kaluga.ru в теме письма сделайте пометку «Рыба моей мечты». Учтите, что без этой пометки письмо может потеряться в недрах нашего почтового сервера. Будет обидно, если из-за этой мелочи вы пролетите мимо конкурса.

Прием осуществляется до 09:00 8 июля. В этот же день стартует голосование и начнет свою работу жюри. Подведение итогов состоится в четверг, 11 июля, а вручение призов – 12 июля.

Помимо указанного выше, от участника фото требуется указать свои имя и фамилию, а также номер телефона для связи. Последний не публикуется на сайте и требуется только для связи с вами в случае вашей победы в конкурсе и, если потребуется, для уточнения деталей.

Отправляя фотографию на конкурс, вы подтверждаете, что являетесь обладателем авторских прав на неё и берете на себя всю полноту ответственности за их нарушение в случае, если это не так.

Генеральный партнер конкурса, предоставивший главный приз – магнитолу и плед – компания «Ваш финансовый помощник».

Периодически, по мере поступления фотографий от участников, мы будем публиковать их на нашем сайте.

Ждём ваших работ и удачного вам улова!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Редакция 
Тэги: общество рыбалка рыба моей мечты
Еще новости из рубрики «Общество»

Обнинец создал самую большую в мире радиоуправляемую модель бомбардировщика С-22 26.06.2019 10:44

«То ли ногу свело, то ли руку скрючило»: в Калуге начались рейды по детским площадкам 25.06.2019 16:40

В Калуге детей учат поднимать предметы силой мысли 25.06.2019 10:00

Рыба моей мечты: меняем магнитолу и плед на фото вашего улова! 24.06.2019 16:21

Калужским чиновникам заменят премии поездкой в санаторий 24.06.2019 15:45

Народные новости
330 1
АктивныйГражданин
1219 7
moyapozisiya
1021 4
Prokurator

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 27 июня, 17:00
День молодёжи
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 29 июня, 10:00
1-й экологический фестиваль "Зелёный кит"
Экорезиденция "Зеленый центр"
сб 29 июня, 13:00
Фестиваль театрализованной деятельности "Театральный саквояж"
Центральный парк культуры и отдыха
сб 06 июля, 12:00
Мастер-классы в июле
Калуга

Для детей

чт 27 июня, 10:00
Спектакль «Маленький Мук»
Калужский театр кукол
сб 29 июня, 11:00
Серебряное копытце
Калужский театр кукол
чт 27 июня, 10:30
"Встречи с музыкой"
Дом музыки
сб 29 июня, 12:00
"Театральный саквояж" Фестиваль театрализованной деятельности
Центральный парк культуры и отдыха

Концерты

ср 26 июня, 19:00
Закрытие сезона. Концерт муниципального камерного оркестра
Дом музыки
чт 27 июня, 19:00
«По земле Калужской». Закрытие 74-го концертного сезона.
Филармония
сб 06 июля, 18:00
«Летний джем»
Гостиные ряды
чт 11 июля, 19:00
«Поющие сердца», инструментальный ансамбль «Палладио»
Гостиные ряды

Кино

История игрушек 4
Люди в черном: Интернэшнл 
Тайная жизнь домашних животных 2
Люди Икс: Тёмный Феникс
Блоги компаний

Сбербанк представил исследование дочерней компании BI.ZONE об основных киберугрозах современности

24 июн 2019 11:51

В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

16 июн 2019 23:38
Новости компаний

«Классно быть хорошим!»: компания «Ростелеком» и «Классный журнал» объявляют о начале ежегодного конкурса добрых дел

Просто фантастическая техника!

Замена окон: в порядке предостережения

ВТБ удвоит число банкоматов с бесконтактной технологией

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Газэнергобанк 16 июн 2019 23:38

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Новости партнеров

Дилер Ауди Q7 в Киеве

Пневмоподвеска к технике премиум-класса от Aerosus

Как правильно подобрать свадебное платье большого размера

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.