«Рыба моей мечты»: калужане ловят гигантов на Волге, Оке, Угре, в прудах и озёрах

В понедельник, 24 июня, мы объявили конкурс «Рыба моей мечты» главный приз в котором магнитола и плед. И вот в редакцию поступили первые фотографии от участников. Знакомим вас с ними.

Прислал Аллес Евгений

Лещ был пойман 12 июня на Оке. Рыбка соблазнилась на кукурузу. Вес рыбы ровно 2 кг.

Прислала Оленька Сенькова

Поймана была щучка на Волге, в окрестностях города Харабали в 2015 году. На спининг и счастливую блёсенку «Меппс аглиа 3». Вес 4760 гр.

Прислал Дмитрий Федосенков

Щука была поймана в октябре 2018 года на спиннинг. Водоем находится в деревне Екимково Дзержинского района. Вес рыбы 2200 гр.

Прислал Павел Андоралов

Привет! Вот такого красавца удалось изловить в черте города рядом с лодочной станцией.

Прислала Голикова Наталья

На фото друг нашей семьи Павел. Рыбка была выловлена в реке Угре в 2015 году, ловили на червя. Вес червя - 4 грамма, вес рыбы - 2 грамма.

Прислал Артем Алешин

Данный экземпляр карпа был пойман 10 мая 2019 года, на базе отдыха «Алешкины пруды» в деревне Бебелево.

Прислал Александр Силаев

День добрый, господа! Фотографий так много в личном архиве, что и затрудняюсь выбрать. Пошлю вот эту. Это не самая крупная рыба из моих трофеев, но запомнилась навсегда. Волга. Весна 2012 г. Жерех на 5700 гр. Пойман на троллинг. Почти полчаса борьбы... Жерех это настоящий боец!!!

А наш конкурс продолжается. Присылайте свои фотографии и вы!

Условия участия

Чтобы принять участие в конкурсе достаточно прислать нам фотографию своего улова и рассказать, где и когда она была сделана, на что ловили, а также указать вес рыбы, изображенной на фотографии.

Хоть это и не обязательно и никак не повлияет на определение победителя, но если вы решите дать калужанам пару рыбацких советов или поделиться известной вам байкой – мы против не будем!

Победитель определяется решением жюри, в состав которого входят сотрудники редакции www.kp40.ru и партнёров конкурса. Фотографии, присланные на конкурс, мы опубликуем на сайте, и за них будет объявлено голосование, победитель которого получит «Приз зрительских симпатий».

Каждый из партнёров конкурса помимо основного приза – магнитолы и пледа – может по своему усмотрению поощрить любого из участников отдельным призом.

Фотографии на конкурс принимаются на e-mail: wowfish@kp.kaluga.ru в теме письма сделайте пометку «Рыба моей мечты». Учтите, что без этой пометки письмо может потеряться в недрах нашего почтового сервера. Будет обидно, если из-за этой мелочи вы пролетите мимо конкурса.

Прием осуществляется до 09:00 8 июля. В этот же день стартует голосование и начнет свою работу жюри. Подведение итогов состоится в четверг, 11 июля, а вручение призов – 12 июля.

Помимо указанного выше, от участника фото требуется указать свои имя и фамилию, а также номер телефона для связи. Последний не публикуется на сайте и требуется только для связи с вами в случае вашей победы в конкурсе и, если потребуется, для уточнения деталей.

Отправляя фотографию на конкурс, вы подтверждаете, что являетесь обладателем авторских прав на неё и берете на себя всю полноту ответственности за их нарушение в случае, если это не так.

Генеральный партнер конкурса, предоставивший главный приз – магнитолу и плед – компания «Ваш финансовый помощник».

Периодически, по мере поступления фотографий от участников, мы будем публиковать их на нашем сайте.

Ждём ваших работ и удачного вам улова!