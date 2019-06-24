Рыба моей мечты: меняем магнитолу и плед на фото вашего улова!

В воскресенье, 14 июля, отмечается День рыбака. В преддверии этого праздника мы решили провести фотоконкурс среди любителей рыбалки – «Рыба моей мечты» - и приглашаем всех желающих принять в нём участие.

Чтобы сделать это, достаточно прислать нам фотографию своего улова и рассказать, где и когда она была сделана, на что ловили, а также указать вес рыбы, изображенной на фотографии.

Хоть это и не обязательно и никак не повлияет на определение победителя, но если вы решите дать калужанам пару рыбацких советов или поделиться известной вам байкой – мы против не будем!

Победитель определяется решением жюри, в состав которого входят сотрудники редакции www.kp40.ru и партнёров конкурса. Также фотографии, присланные на конкурс, будут опубликованы на сайте и за них будет объявлено голосование, победитель которого получит «Приз зрительских симпатий».

Каждый из партнёров конкурса помимо основного приза – магнитолы и пледа – может по своему усмотрению поощрить любого из участников отдельным призом.

Фотографии на конкурс принимаются на e-mail: wowfish@kp.kaluga.ru в теме письма сделайте пометку «Рыба моей мечты». Учтите, что без этой пометки письмо может потеряться в недрах нашего почтового сервера. Будет обидно, если из-за этой мелочи вы пролетите мимо конкурса.

Прием осуществляется до 09:00 8 июля. В этот же день стартует голосование и начнет свою работу жюри. Подведение итогов состоится в четверг, 11 июля, а вручение призов – 12 июля.

Помимо указанного выше, от участника фото требуется указать свои имя и фамилию, а также номер телефона для связи. Последний не публикуется на сайте и требуется только для связи с вами в случае вашей победы в конкурсе и, если потребуется, для уточнения деталей.

Отправляя фотографию на конкурс, вы подтверждаете, что являетесь обладателем авторских прав на неё и берете на себя всю полноту ответственности за их нарушение в случае, если это не так.

Генеральный партнер конкурса, предоставившего главный приз – магнитолу и плед – компания «Ваш финансовый помощник».

Периодически, по мере поступления фотографий от участников, мы будем публиковать их на нашем сайте.

Ждём ваших работ и удачного вам улова!