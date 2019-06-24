Главная > Новости > Общество

Рыба моей мечты: меняем магнитолу и плед на фото вашего улова!

24.06.2019 16:21 2 817 Редакция
Рыба моей мечты: меняем магнитолу и плед на фото вашего улова!

В воскресенье, 14 июля, отмечается День рыбака. В преддверии этого праздника мы решили провести фотоконкурс среди любителей рыбалки – «Рыба моей мечты» - и приглашаем всех желающих принять в нём участие.

Чтобы сделать это, достаточно прислать нам фотографию своего улова и рассказать, где и когда она была сделана, на что ловили, а также указать вес рыбы, изображенной на фотографии.

Хоть это и не обязательно и никак не повлияет на определение победителя, но если вы решите дать калужанам пару рыбацких советов или поделиться известной вам байкой – мы против не будем!

Победитель определяется решением жюри, в состав которого входят сотрудники редакции www.kp40.ru и партнёров конкурса. Также фотографии, присланные на конкурс, будут опубликованы на сайте и за них будет объявлено голосование, победитель которого получит «Приз зрительских симпатий».

Каждый из партнёров конкурса помимо основного приза – магнитолы и пледа – может по своему усмотрению поощрить любого из участников отдельным призом.

Фотографии на конкурс принимаются на e-mail: wowfish@kp.kaluga.ru в теме письма сделайте пометку «Рыба моей мечты». Учтите, что без этой пометки письмо может потеряться в недрах нашего почтового сервера. Будет обидно, если из-за этой мелочи вы пролетите мимо конкурса.

Прием осуществляется до 09:00 8 июля. В этот же день стартует голосование и начнет свою работу жюри. Подведение итогов состоится в четверг, 11 июля, а вручение призов – 12 июля.

Помимо указанного выше, от участника фото требуется указать свои имя и фамилию, а также номер телефона для связи. Последний не публикуется на сайте и требуется только для связи с вами в случае вашей победы в конкурсе и, если потребуется, для уточнения деталей.

Отправляя фотографию на конкурс, вы подтверждаете, что являетесь обладателем авторских прав на неё и берете на себя всю полноту ответственности за их нарушение в случае, если это не так.

Генеральный партнер конкурса, предоставившего главный приз – магнитолу и плед – компания «Ваш финансовый помощник».

Периодически, по мере поступления фотографий от участников, мы будем публиковать их на нашем сайте.

Ждём ваших работ и удачного вам улова!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Редакция 
Тэги: общество рыба моей мечты
Еще новости из рубрики «Общество»

Калужским чиновникам заменят премии поездкой в санаторий 24.06.2019 15:45

Борщевик наступает: растение захватило 11 тысяч гектаров 24.06.2019 12:05

Куда выбросить пластиковые бутылки в Калуге: публикуем интерактивную карту 24.06.2019 11:14

«Придут девчата и покажут класс»: калужанок отправят в трактористки 24.06.2019 10:52

В Калуге покажут работы талантливых молодых фотографов 21.06.2019 14:26

Народные новости
2093 9
anyen
2103 10
caesar
2808 0
pozor

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 26 июня, 19:00
Танцевальная площадка по историческим танцам
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
чт 27 июня, 17:00
День молодёжи
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 29 июня, 10:00
1-й экологический фестиваль "Зелёный кит"
Экорезиденция "Зеленый центр"
сб 29 июня, 13:00
Фестиваль театрализованной деятельности "Театральный саквояж"
Центральный парк культуры и отдыха

Для детей

вт 25 июня, 10:30
Спектакль «Маленький Мук»
Калужский театр кукол
ср 26 июня, 10:00
Спектакль Тук-тук! Кто там?
Орион, КЗТА
ср 26 июня, 10:30
"Малыш и Карлсон"
Дом музыки
чт 27 июня, 10:30
"Встречи с музыкой"
Дом музыки

Концерты

ср 26 июня, 19:00
Закрытие сезона. Концерт муниципального камерного оркестра
Дом музыки
чт 27 июня, 19:00
«По земле Калужской». Закрытие 74-го концертного сезона.
Филармония
сб 06 июля, 18:00
«Летний джем»
Гостиные ряды
чт 11 июля, 19:00
«Поющие сердца», инструментальный ансамбль «Палладио»
Гостиные ряды

Кино

История игрушек 4
Люди в черном: Интернэшнл 
Тайная жизнь домашних животных 2
Люди Икс: Тёмный Феникс
Блоги компаний

Сбербанк представил исследование дочерней компании BI.ZONE об основных киберугрозах современности

Сегодня 11:51

В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

16 июн 2019 23:38
Новости компаний

Замена окон: в порядке предостережения

ВТБ удвоит число банкоматов с бесконтактной технологией

ВТБ развивает сотрудничество с АО НПФ «Ренессанс пенсии»

Кредитный портфель ВТБ в Калужской области вырос до 16,5 млрд рублей

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Газэнергобанк 16 июн 2019 23:38

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Новости партнеров

Дилер Ауди Q7 в Киеве

Пневмоподвеска к технике премиум-класса от Aerosus

Как правильно подобрать свадебное платье большого размера

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.