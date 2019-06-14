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Следователи проверят врачей после жалобы калужанки Путину

14.06.2019 08:30 9 2668 Сергей ПЕТРОВ
Следователи проверят врачей после жалобы калужанки Путину

Калужские следователи проверят деятельность медиков областной больницы.

Доследственная проверка организована по следам жалобы одной из женщин на прямую линнию с Президентом страны. Об этом сообщает СУ СК России по Калужской области 13 июня.

Жительница Калуги утверждала, что девочке с тяжелым онкологическим заболеванием не была оказана должная помощь. Более того, врачи позволяли себе бестактные высказывания в адрес матери.

Следователи обещают тщательно проверить жалобу, и вынести справедливое решение.

 


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: следователи проверка жалобы президент
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