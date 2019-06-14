Следователи проверят врачей после жалобы калужанки Путину

Калужские следователи проверят деятельность медиков областной больницы.

Доследственная проверка организована по следам жалобы одной из женщин на прямую линнию с Президентом страны. Об этом сообщает СУ СК России по Калужской области 13 июня.

Жительница Калуги утверждала, что девочке с тяжелым онкологическим заболеванием не была оказана должная помощь. Более того, врачи позволяли себе бестактные высказывания в адрес матери.

Следователи обещают тщательно проверить жалобу, и вынести справедливое решение.