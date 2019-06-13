Течение 14 километров пронесло тело подростка

В среду, 12 июня, следственный комитет сообщил об обнаружении тела 17-летнего подростка, который 8 июня пропал в месте слияния рек Жиздра и Ока.
Напомним, ребенок отдыхал там в большой компании взрослых и детей из 20-ти человек. Стоя на берегу, он упал в реку. Его всеми силами пытались спасти, но из-за сильного течения этого сделать не удалось.
Тело мальчика искали водолазы вплоть до 11 июня. В этот день его обнаружили в районе села Корекозево. От места, где подросток упал в воду, до места нахождения его тела, река проходит примерно 13-14 километров.
- Назначена судебно-медицинская экспертиза, - говорят в следственном комитете. - При осмотре каких-либо телесных повреждений на теле не обнаружено.
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