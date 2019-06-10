17-летний подросток упал в реку на глазах 20-ти человек и пропал

В понедельник, 10 июня, следственный комитет сообщил о ходе проверки по факту пропажи 17-летнего подростка.

По данным следствия, мальчик вместе с большой компанией из 20 человек, включая взрослых, с разрешения родителей отправился отдыхать на реку. Недалеко от слияния рек Жиздра и Ока.

- Стоя на песчаном обрывистом берегу, подросток соскользнул вводу, - говорят в СК. - Находившиеся рядом знакомые пытались всеми силами вытащить мальчика из воды, однако из-за большой скорости течения не справились, и несовершеннолетнего унесло течением по Оке в сторону Калуги.

Все выходные и в понедельник водолазы занимались поиском тела, однако оно до сих пор не найдено. Поиски продолжаются.