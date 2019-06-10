Медики продолжают бороться за жизнь малыша из Обнинска

Как сообщалось ранее, в пятницу, 7 июня, около полудня обнинскую «скорую» остановила женщина, чей годовалый малыш подавился яблоком. Медики незамедлительно доставили ребенка в реанимацию КБ№8 Обнинска.

Как пояснил позже главврач больницы, ребенка привезли в состоянии клинической смерти. То, что малыша экстренно приняла скорая и доставила в реанимацию, минуя приемный покой и педиатрическое отделение, помогло сохранить ему жизнь.

На данный момент ребенок находится в областной детской больнице, сообщила Администрация Обнинска. Калужские медики продолжают бороться за его жизнь.