Врачи «скорой» по дороге к больному спасли ребенка

08.06.2019 12:43 436

В пятницу, 7 июня, около полудня жительница Обнинска остановила проезжающую мимо «скорую». Медики направлялись по вызову к больному.

Женщина объяснила, что в ее машине находится годовалый малыш, который подавился яблоком и не дышит.

Врачи незамедлительно доставили ребенка в реанимацию КБ№8, минуя приемный покой, сообщила пресс-служба Администрации Обнинска.

По согласованию со специалистами Калужской областной больницы было принято решение о продолжении лечения в КБ№8.

Обнинские реаниматологи борются за жизнь ребенка.

Фото: пресс-служба Администрации Обнинска.