«Бабушка не верила, что дед погиб, и ждала его».

Во время Великой Отечественной вой­ны в Ульяновском районе Калужской области шли ожесточённые бои. Количество погибших и пропавших без вести измеряется тысячами.

В посёлке Дубна Ульяновского района находится братская могила — ​мемориал, на плитах которого выбиты фамилии сотен бойцов. Но не все имена отмечены: после перезахоронений из близлежащих деревень, возможно, здесь лежат и неизвестные бойцы.

9 Мая, в День Победы, в Дубну со всей страны приезжают родственники воевавших в этих местах солдат. Проходит праздничный митинг, люди несут к мемориалу цветы. А потом все вместе, дружно отмечают Победу — ​с военными песнями, накрытым столом. И каждый раз в Дубну приезжают всё новые люди: через 74 года после окончания вой­ны находят места захоронения погибших родных…

В этом году в Дубну из Астрахани приехал Аскар СЕРГАЛИЕВ. Недавно он узнал, что здесь погиб его дед Халидулла Дабысов, долгое время считавшийся пропавшим без вести. Все эти годы семья не переставала ­искать своего солдата.

Ошибка в фамилии

— В Книге памяти дед числился, но никаких сведений о нём не было, — ​рассказывает Аскар. — ​Мы искали его, пытались связаться с поисковыми отрядами. Оказалось, что в документах опечатка: написано не ДабЫсов, а ДабИсов. Выяснилось, что дед погиб 12 июля 1943-го, освобождая Ульяновский район Калужской области. Похоронен в деревне Серой. Я сам военнослужащий, работаю в военкомате. Связался с коллегами из Калужского облвоенкомата. Там объяснили, что из деревни Серой было проведено перезахоронение в Дубну. Мы сразу же засобирались в Калугу.

8 мая выехали вчетвером: моя жена, брат, двоюродная сестра и я. Очень хотела поехать мама — ​из шестерых детей деда жива только она, — ​но ей уже 78-й год, и, к сожалению, здоровье не позволило, дорога всё-таки дальняя — ​1500 км.

Ночью мы были в Калуге, а утром 9 Мая, в День Победы, приехали в Дубну. Побывали и в соседних деревнях, где шли бои, съездили в Серую, где погиб дед. Места, конечно, там очень красивые… Но то, что происходило здесь во время Великой Отечественной вой­ны, потрясает до глубины души. Столько кровопролитных боёв, тысячи погибших воинов! ­Тяжёлой ценой нам досталась Победа. И это — ​героизм народа! Мы всем обязаны тем людям, которые воевали.

У одного человека — ​134 потомка

— До вой­ны бабушка и дедушка жили в деревне Яблонке Володарского района тогда Сталинградской области. Работали в колхозе, растили пятерых детей, ждали шестого. В 1941 году деда призвали на фронт, а 4 февраля 1942-го родилась их младшая дочь — ​моя мама. С фронта бабушка получила лишь одно письмо. А потом ей сообщили, что дед пропал без вести. Она не верила, что он погиб, ждала, что вот-­вот вернётся домой… В вой­ну бабушка осталась одна с четырьмя сыновьями и двумя дочерьми. Старшему было 13 лет. Вой­на Астрахани не коснулась, немцы не дошли туда, но жизнь в деревне была очень тяжёлой. Голодали, жили на воде и муке. Бабушке даже предлагали отдать детей в детский дом, но она никого не отдала, всех вырастила.

Горсть родной земли

— У дедушки и бабушки — ​134 потомка: 6 детей, 28 внуков, 53 правнука и 47 праправнуков! Почти все живут в Астрахани. Общаемся, встречаемся на общих праздниках, свадьбах. Все ​очень дружные, и все чтят память деда!

Родная деревня сохранилась, сейчас она совсем небольшая. Недалеко от неё похоронены бабушка и три её сына. Мы привезли в Калугу горсть родной астраханской земли. А там, где воевал и погиб дед, тоже взяли немного земли, в выходные ­отвезём её на могилу бабушки.

Теперь хочу узнать, где два года, в 1941–1943-м, воевал дед. Самое главное, что он нашёлся, мы все этому очень рады!

С мамой Аскара Насихат СЕРГАЛИЕВОЙ мы разговаривали по телефону, и она не могла сдержать слёз:

— Я младшая дочь Халидуллы Дабысова и так рада, что дети нашли моего отца и побывали в тех местах, где он воевал и погиб. Я отца никогда не видела. Не сохранилось даже его фотографии! Но мама рассказывала, что он был добрый, простой человек, работал в колхозе. А мама была дояркой, вырастила всех детей, выучила. Я стала учительницей, 40 лет проработала в школе. И за всё очень благодарна маме! Живу с детьми и внуками, у меня 3 сына и дочка. Все дети хорошие, образованные, воспитанные. Вот сейчас я радуюсь, что отец через столько лет нашёлся! Спасибо всем огромное за помощь!

Эта статья была опубликована в №23 газеты «Калужский перекрёсток» от 05.06.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.