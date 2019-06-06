«Бабушка не верила, что дед погиб, и ждала его».

Во время Великой Отечественной войны в Ульяновском районе Калужской области шли ожесточённые бои. Количество погибших и пропавших без вести измеряется тысячами.
В посёлке Дубна Ульяновского района находится братская могила — мемориал, на плитах которого выбиты фамилии сотен бойцов. Но не все имена отмечены: после перезахоронений из близлежащих деревень, возможно, здесь лежат и неизвестные бойцы.
9 Мая, в День Победы, в Дубну со всей страны приезжают родственники воевавших в этих местах солдат. Проходит праздничный митинг, люди несут к мемориалу цветы. А потом все вместе, дружно отмечают Победу — с военными песнями, накрытым столом. И каждый раз в Дубну приезжают всё новые люди: через 74 года после окончания войны находят места захоронения погибших родных…
В этом году в Дубну из Астрахани приехал Аскар СЕРГАЛИЕВ. Недавно он узнал, что здесь погиб его дед Халидулла Дабысов, долгое время считавшийся пропавшим без вести. Все эти годы семья не переставала искать своего солдата.
Ошибка в фамилии
— В Книге памяти дед числился, но никаких сведений о нём не было, — рассказывает Аскар. — Мы искали его, пытались связаться с поисковыми отрядами. Оказалось, что в документах опечатка: написано не ДабЫсов, а ДабИсов. Выяснилось, что дед погиб 12 июля 1943-го, освобождая Ульяновский район Калужской области. Похоронен в деревне Серой. Я сам военнослужащий, работаю в военкомате. Связался с коллегами из Калужского облвоенкомата. Там объяснили, что из деревни Серой было проведено перезахоронение в Дубну. Мы сразу же засобирались в Калугу.
8 мая выехали вчетвером: моя жена, брат, двоюродная сестра и я. Очень хотела поехать мама — из шестерых детей деда жива только она, — но ей уже 78-й год, и, к сожалению, здоровье не позволило, дорога всё-таки дальняя — 1500 км.
Ночью мы были в Калуге, а утром 9 Мая, в День Победы, приехали в Дубну. Побывали и в соседних деревнях, где шли бои, съездили в Серую, где погиб дед. Места, конечно, там очень красивые… Но то, что происходило здесь во время Великой Отечественной войны, потрясает до глубины души. Столько кровопролитных боёв, тысячи погибших воинов! Тяжёлой ценой нам досталась Победа. И это — героизм народа! Мы всем обязаны тем людям, которые воевали.
У одного человека — 134 потомка
— До войны бабушка и дедушка жили в деревне Яблонке Володарского района тогда Сталинградской области. Работали в колхозе, растили пятерых детей, ждали шестого. В 1941 году деда призвали на фронт, а 4 февраля 1942-го родилась их младшая дочь — моя мама. С фронта бабушка получила лишь одно письмо. А потом ей сообщили, что дед пропал без вести. Она не верила, что он погиб, ждала, что вот-вот вернётся домой… В войну бабушка осталась одна с четырьмя сыновьями и двумя дочерьми. Старшему было 13 лет. Война Астрахани не коснулась, немцы не дошли туда, но жизнь в деревне была очень тяжёлой. Голодали, жили на воде и муке. Бабушке даже предлагали отдать детей в детский дом, но она никого не отдала, всех вырастила.
Горсть родной земли
— У дедушки и бабушки — 134 потомка: 6 детей, 28 внуков, 53 правнука и 47 праправнуков! Почти все живут в Астрахани. Общаемся, встречаемся на общих праздниках, свадьбах. Все очень дружные, и все чтят память деда!
Родная деревня сохранилась, сейчас она совсем небольшая. Недалеко от неё похоронены бабушка и три её сына. Мы привезли в Калугу горсть родной астраханской земли. А там, где воевал и погиб дед, тоже взяли немного земли, в выходные отвезём её на могилу бабушки.
Теперь хочу узнать, где два года, в 1941–1943-м, воевал дед. Самое главное, что он нашёлся, мы все этому очень рады!
С мамой Аскара Насихат СЕРГАЛИЕВОЙ мы разговаривали по телефону, и она не могла сдержать слёз:
— Я младшая дочь Халидуллы Дабысова и так рада, что дети нашли моего отца и побывали в тех местах, где он воевал и погиб. Я отца никогда не видела. Не сохранилось даже его фотографии! Но мама рассказывала, что он был добрый, простой человек, работал в колхозе. А мама была дояркой, вырастила всех детей, выучила. Я стала учительницей, 40 лет проработала в школе. И за всё очень благодарна маме! Живу с детьми и внуками, у меня 3 сына и дочка. Все дети хорошие, образованные, воспитанные. Вот сейчас я радуюсь, что отец через столько лет нашёлся! Спасибо всем огромное за помощь!
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