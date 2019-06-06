Реакция Манту: как воюют друг с другом медики, педагоги, чиновники и мама-антипрививочница

— Эта мама всех чуть не до инфаркта довела: и педиатров, и фтизиатров, и отдел образования! — ​возмущается обнинский врач-фтизиатр Эмине КОНСТАНТИНОВА. — ​Она приходит на приём с диктофонами, телефонами, звонит каким-то юристам. Уже просто нет сил! Как будто трудно провести обследование ребёнка!

Эпизодический контакт

Многодетная мама Елена Т. (имена женщины и детей по её просьбе изменены. — ​Прим. ред.) в нау­кограде — ​почти знаменитость. «Прославилась» она после того, как её младшую дочь, трёхлетнюю Катю, из-за отсутствия прививки БЦЖ и туберкулинодиагоностики отстранили от посещения детского сада. Елена с этим категорически не согласилась и отправила жалобы и в городской отдел образования, и в прокуратуру, и даже в Аппарат Уполномоченного по правам ­ребёнка в РФ.

— По закону, если у ребёнка нет прививок и туберкулинодиагностики, это не может быть основанием для того, чтобы не пускать его в образовательное учреждение, — ​говорит женщина.

У Елены четверо детей. Старшие ​уже взрослые. Младшему сыну — ​пять с половиной лет, дочери — ​три с половиной. Антипрививочную позицию она заняла не так давно.

— Мои старшие дети привиты полностью, и я вижу, что это негативно отразилось на состоянии их здоровья, поэтому младших не вакцинирую вообще, — ​рассказывает женщина. — ​Дети ходят в детский сад, сын — ​с 2016 года, дочь — ​с октября 2017-го. Проблемы начались в январе этого года, когда врачу из сада, который посещает дочь (дети Елены ходят в разные дошкольные учреждения. — ​Прим. ред.), понадобилось проверить её на туберкулёз, хотя признаков этого заболевания у дочери нет. Она здоровый ребёнок, болеет редко. Заведующая дала нам две недели на то, чтобы мы либо принесли справку от фтизиатра, либо сделали пробу Манту.

Фтизиатр оценил состояние Кати как удовлетворительное. Признаков опасного заболевания при осмотре не выявлено. Но, увидев фамилию ребёнка (она достаточно редкая), врач написал в заключении, что девочке требуется туберкулинодиагностика. Как оказалось, в сентябре прошлого года одного из воспитанников детского сада, который посещает сын Елены, периодически забирал родитель с открытой формой туберкулёза.

— За сыном Елена приходила вместе с дочерью, поэтому не исключено, что оба ребёнка контактировали с этим больным, — ​пояснили мне медики.

— Дети не привиты, были в контакте с больным ­туберкулёзом, то есть по всем нашим стандартам и приказам находятся в группе риска, — ​говорит Эмине Константинова. — ​Все дети этой группы обследованы, при необходимости пролечены, сейчас там все здоровы. И только эта мама ничего слышать не хочет!

Противоречивые СанПиНы

Елена действительно настроена категорически против обследования детей. Женщина считает, что причин для этого нет и её дети полностью здоровы.

— Мой ребёнок не обнимался с этим больным, не целовался, не общался. Его осматривали врачи, мы сдали все анализы, ничего подозрительного не обнаружено. Если возникнет хотя бы теоретическая угроза, что дети больны, я проведу все необходимые обследования, которые нужны, — ​я своим детям не враг!

— Но ведь признаки болезни до определённого момента могут быть не видны.

— С сентября прошло уже 8 месяцев. Если бы что-то было, я бы уже заметила и, естественно, приняла меры. Пока у человека нет каких-либо признаков ­заболевания, он считается здоровым.

Отказываясь от тубдиагностики, Елена цитирует Федеральный закон № 77 «О предупреждении распространения туберкулёза», в соответствии с которым противотуберкулёзная помощь детям может оказываться только при добровольном согласии их родителей. Чиновники же отдела образования и министерства здравоохранения в своих ответах на жалобы Елены ссылаются на пункт 5.7 Санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика туберкулёза». В нём говорится, что дети, которым туберкулинодиагностика не проводилась, в детскую организацию допускаются только при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.

— СанПиН по своему статусу ниже федерального закона, — ​говорит по этому поводу Елена. — ​К тому же этот пункт чиновники трактуют неверно. У меня есть письмо из генпрокуратуры, в котором говорится, что это относится к тем детям, в отношении которых заподозрено названное заболевание, и что отказ от прививок и от тубдиагностики не должен влиять на получение образования.

У медиков на этот счёт иная точка зрения.

— В федеральном законе определены только основные положения, но есть очень много других документов, — ​считает Эмине Константинова. — ​Насчёт того, что из них главнее: по статусу выше всего Конституция, а там написано, что все имеют право на здоровую среду обитания. Дети, которые посещают детский сад или школу, имеют право не контактировать с инфекционными больными. Эта мама может не обследовать своего ребёнка, но посещать детское учреждение такие дети, тем более имевшие контакт с больным туберкулёзом в открытой форме, не могут. Потому что являются потенциально опасными.

Взяли как бы авансом

На первый взгляд, доводы чиновников, врачей и педагогов кажутся логичными. ­Судебная практика также в их пользу. Однако затем возникают новые вопросы, и ответы на них звучат уже не так убедительно. Например, если во главу угла ставится СанПиН, то почему детей Елены приняли в детский сад без прививки БЦЖ и справки от врача-фтизиатра? Напомню, не обследованная на туберкулёз Катя до того, как ей указали на дверь, посещала детсад больше года.

— Насколько мне известно, девочку приняли, потому что её мама пообещала провести обследование, ребёнка взяли как бы авансом, — ​комментирует Елена РУБАН, заведующая детским садом, который посещала Катя. — ​А потом врачи написали служебную записку, что девочку надо вывести. На этом основании её и вывели. Вам лучше связаться по этому вопросу с врачами, потому что они принимали девочку.

— Нет, это вопрос не к нам, а к заведующей детским садом, — ​ответила зав. детской поликлиникой г. Обнинска Людмила СЕРГЕЕВА. — ​Конечной инстанцией по приёму детей являемся не мы, а заведующая или директор школы.

Не всё ясно и с тем сентябрьским «эпизодическим контактом». Наталья ЛЕНИВКИНА, руководитель образовательного учреждения, где он имел место, уверяет, что сведениями об этом инциденте не располагает.

— Официальной информации по поводу контакта подобного рода у меня нет, — ​пояснила она. — ​Лично меня как должностное лицо об этом никто не информировал. И карантина у нас не было.

Позже врачи-фтизиатры объяснили, что карантина по туберкулёзу не бывает в принципе. Но все необходимые дезинфекционные мероприятия в детском саду, которым руководит Наталья Ленивкина, были проведены, заверили медики. Странно, что заведующая об этом ничего не знает, правда?

Продолжение следует

Недавно конфликт Елены с системой вышел на новый виток. На днях её пригласили на заседание Комиссии по делам несовершеннолетних. Основанием для этого послужило заявление и.о. главного врача Клинической больницы № 8 г. Обнинска Эдуарда ИВАНОВА на имя прокурора города. Иванов считает, что отказ Елены от обследования детей на наличие у них туберкулёза следует расценивать как административное правонарушение по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». По словам Елены, члены КДН доказывали ей, что она обязана прививать детей и что закона, который даёт родителям право отказываться от вакцинации, на самом деле не существует.

— Члены комиссии спросили и о том эпизодическом контакте. Я поинтересовалась, на каком основании сделана запись. Члены КДН ответили, что сделают запрос в КБ № 8. На этом заседание закончилось. Следующее должно состояться 11 июня.

Компромисс лучше войны

Во время подготовки этого материала я пообщалась с большим количеством мам, которые так же, как Елена, либо не прививают детей, либо не делают им Манту из-за сильной аллергической реакции на туберкулин, входящий в состав пробы. Тем не менее практически все они по-разному подтверждают, что их дети здоровы. Для этого существует несколько способов диагностики, не требующих введения лекарственных препаратов.

— Да, я тоже считаю, что федеральный закон имеет более высокий статус, чем СанПиН, но бороться с системой в этом контексте, на мой взгляд, бесполезно, — ​говорит одна из моих знакомых мам-антипрививочниц. — ​Лично у меня моральных ресурсов на это нет, поэтому иду на компромисс. А если бы существовала хотя бы небольшая вероятность того, что мои дети контактировали с больным туберкулёзом в открытой форме, я провела бы полное обследование, чтобы исключить вероятность заболевания, не дожидаясь каких-­либо признаков.

Эта статья была опубликована в №23 газеты «Калужский перекрёсток» от 05.06.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.