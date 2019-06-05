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Детей лечить некому: в Обнинске закрыли детский стационар

05.06.2019 13:59 20 4599 Сергей ПЕТРОВ
Детей лечить некому: в Обнинске закрыли детский стационар

В среду, 5 июня, главврач клинической больницы №8 Обнинска Эдуард ИВАНОВ рассказал о причинах, по которым был закрыт детский стационар. 

Ребятишек, которым требуется госпитализация, теперь возят на «Скорой помощи» за сто километров – в Анненки. Эта новость изрядно возмутила жителей наукограда и руководству клиники пришлось объясняться.

Причина оказалась в кадровых проблемах.

- У нас уволилась заведующая педиатрическим отделением, заболела наш доктор, которая дежурит в детском отделении круглосуточно, - предает слова Иванова интернет-издание Obninsk.name. - Учитывая то, что мы не можем обеспечить круглосуточную работу педиатров, госпитализацию в детский стационар пришлось прекратить. Вопрос решаем. До конца месяца примем кадровые решения. А пока надеемся, что потребность в медицинской помощи в летний период будет не такая высокая.

При этом главврач заметил, что другие отделения работают, а особо сложные случаи берут на себя реанимация и травматология.

Проблема с детскими врачами актуальна и для Калуги. В детской поликлинике на Вилонова регулярно случаются огромные очереди, к ряду узких специалистов люди записываются за месяц и более. А в конце мая в соцсетях активно обсуждалось видео столпотворения в этой поликлинике. 

Корень проблем в областном центре всё тот же – острая нехватка специалистов.

Уважаемые читатели, а вы сталкивались с проблемами при обращении к врачам? Когда, какими, где? Пишите в комментариях.


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: общество медицина
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