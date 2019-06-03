Ржавая вода испортила котлы и колонки в квартирах

На минувшей неделе в городской управе обсуждался вопрос подачи некачественной воды в микрорайоне «Кошелев». В результате у жителей сломались котлы и колонки. Калужане спрашивали, кто оплатит им ремонт оборудования и будет ли сделан перерасчет за воду.

Ещё в апреле вода в микрорайоне стала ржавой, несколько недель люди не могли ею пользоваться. Управляющая компания проводила круглосуточную промывку внутренних сетей холодного водоснабжения, а также очистку внутридомовых и внутриквартальных сетей и фильтров домов микрорайона.

- Это давало кратковременный эффект – прозрачной вода осталась ненадолго: в водопроводной сети «Кошелева» пошел песок и ржавчина из сетей, отремонтированных «Калугаоблводоканалом», - сообщает пресс-служба городской управы.

Поэтому водопровод промывали вновь и вновь. При обследовании многоквартирных жилых домов в настоящее время не выявлено ни одной претензии по качеству воды в квартирах.

Управлением ЖКХ Калуги направило обращение в управляющую компанию произвести перерасчёт платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению.