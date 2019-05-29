Калужане торговали в Китае и в Царьграде

В ХVII веке наш город был восстановлен после сильнейшего пожара.
Между двумя оврагами
Жителей тогда в Калуге было мало, и в 1649 году сюда перевели население богатого села Спасского. Им отвели места в районе Жировского оврага.
В 1649 году наш город посетил Павел Алеппский (архидьякон, путешественник, писатель), который сопровождал Антиохийского патриарха Макария в Москву. Он был поражён красотой Калуги: «Этот город очень многолюден, красив и открыт… Он весьма велик, больше Путивля, и тоже расположен на краю горы. В нём 30 благолепных, прекрасных церквей, их колокольни легки, изящны, приподняты, как минареты… Река течёт с края города, она широка и глубока. Городская крепость стоит на вершине высокого холма… Издали мы любовались Калугой, которая обширна и величественна».
Город быстро развивался. Но в 1654 году на него обрушилась моровая язва, и большая часть его жителей (две трети) заболели и умерли. Но уже через 17 лет в Калуге вновь насчитывалось более тысячи дворов.
Воевода Иван Полуектов составил опись города. Надо отметить, что сначала город измерял и описывал стольник Михаил Савин. Но калужане пожаловались на него — дескать, тот делает всё неправильно. И тогда поручили составить опись воеводе Полуектову. Тот писал, что Калуга возвышается на небольшой территории меж двух оврагов, город «рублен», покрыт тёсом, в кремле — 12 башен, общая протяжённость стен — 1,5 км, высота — 4 сажени, башен — 5–7 саженей, а дозорные были ещё выше (существовало много видов саженей, в среднем 1 сажень — это 2,13 м). Над всеми башнями возвышалась Ильинская, рядом с ней висел колокол, через ров тянулся широкий дубовый мост, от которого начиналась Тульская дорога. Такой же мост был перекинут через ров у Покровской башни, а ворота Водяной башни выводили к Оке. В конце века крепостные стены и все башни, кроме Ильинской, сгорели и больше не восстанавливались.
Каменная Калуга
С конца ХVII века на месте сгоревших или пришедших в ветхость деревянных церквей начали возводить каменные. К концу первого десятилетия ХVIII века построили 11 храмов, существовало и 18 деревянных. Дома калужан были деревянными, кроме одного — каменных палат Коробова.
В городе было много фруктовых садов, торговых лавок. Местные купцы наладили хорошие торговые связи. «Город Калуга стоит на Оке, на горе — высоко, красовито. Немного таких городов в Московском государстве… Площадь торговая зело хороша, ярдов много. Торговых людей весьма много и зело проходны с купеческими товарами в Китай, немецкие земли, в Царьград», — писал поломник, посетивший наш город в 1700 году. В Калуге в основном торговали пенькой, маслом, мёдом, воском, юфтью (кожа) и хлебом.
В 1708 году, когда стали организовываться губернии, Калугу прикрепили к Московской. А в 1719-м была учреждена Калужская провинция, входившая в состав Московской губернии. В то время Калуга ещё делилась на укрепленную часть — «город» — и на 8 слобод. Назывались они обычно по именам церквей. В городе было 63 улицы, главные — Московская (ныне — Ленина), Спасская (ныне — ул. Кутузова и С.-Щедрина), Панская, ведущая через Березуйский овраг в Завершье (ныне — Пушкина). Причём Спасская и Панкая улицы были вымощены деревом.
Согласно переписи 1734 года, в городе насчитывалось уже 13783 жителя. Но из 2328 домов «порядочных» было всего около 30, а каменных — единицы. Но Калуга усиленно застраивалась, и уже к 1760 году каменных было 83 жилых дома, а ещё через 18 лет их число выросло до 183.
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