Природа сошла с ума: в мае в Калуге пошли белые грибы

Аномально рано наступившая весна преподносит калужанам очередные сюрпризы. Помимо 30-градусной жары, которая ожидается на этой неделе, природа преподнесла ещё один сюрприз. В калужских лесах пошли грибы. И не какие-нибудь сморчки и сыроежки, а ценные.
Находкой десятков белых и подберезовиков закончился поход в лес у нашего коллеги, калужского журналиста Владимира Андреева. А один из наших читателей сообщил, что в эти выходные, помимо белых, набрал немного лисичек.
На мини-рынках у бабушек также уже можно приобрести белые. В частности, торговцы грибами во вторник, 28 мая, были замечены на «пятаке» - кольце пятого троллейбуса на улице Луначарского.
Судя по всему, бурный грибной рост, помимо теплой погоды, спровоцировал мощный дождь, пролившийся в Калуге на прошлой неделе.
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