В Калуге инвалиду собирают деньги на коляску

Калужанину Валерию Герасимову собирают деньги на моторизованную инвалидную коляску.

- Валерий - бывший детдомовец. Родных нет. Несколько лет назад с ним произошел несчастный случай - упал с железнодорожной платформы и угодил под поезд, - рассказывает о Валерии директор фонда «Вместе» Татьяна ПЕТРОВА. - Пьяным он не был. Молодому парню отрезало обе ноги. Но Валерий не сдался и научился жить с этим, пройдя немало кругов ада. Сейчас он передвигается на протезах. Управляется Валерий довольно ловко, хотя проблема передвижения все же остается. Например, очень непросто передвигаться по городу. Еще недавно он ездил на работу на улицу Чичерина с Правого берега, где живет. Взбираться в троллейбус, в маршрутку - то еще удовольствие. Сейчас Валерий не работает, его сократили.

Валерий опять не сдается - активно ищет работу. Чтобы легче передвигаться по городу, ему нужна моторизованная инвалидная коляска. Но Фонд социального страхования такой не обеспечивает. Фонду «Вместе» уже удалось собрать для Валерия 30 тысяч рублей, нужно ещё столько же.

Реквизиты для помощи на странице Татьяны Петровой в Facebook.