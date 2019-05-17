Неаполитанский трэш и Рим гуляющий

По окончании шествия реконструкторов с ними мог сфотографироваться любой желающий.

Одной из причин, по которой мы решили отправиться в Италию именно этой весной, стало то, что на 21 апреля выпадал и День города Рима, и католическая Пасха. Да и Вечного города в далёком 2012 году нам явно не хватило.

Тот визит мы совершили во Флоренцию и Венецию, а в этот раз выбрали Неаполь. Этот город привнёс в нашу поездку незабываемый мафиозный колорит, обогатив крайне полезным жизненным опытом и сделав мудрее.

Бойтесь и трепещите

Прежде чем соберётесь в Неаполь, обязательно начитайтесь в Интернете всякого страшного об этом городе, чтобы заранее испугаться. Мы так и сделали и ни разу не пожалели об этом. Дело в том, что в Неаполе высокий уровень преступности, из-­за чего туда даже ввели вой­ска. И всё равно правительству не хватает сил, чтобы навести порядок во всём городе, — безопасно только в центральных кварталах. Да и там надо держать ухо востро, если не желаешь расстаться со своим кошельком.

Лучше всего ситуацию с криминалом в этом городе отражает итальянский анекдот: «Если вы собрались в Неаполь, то приклейте свои деньги на грудь перцовым пластырем. Так вы хотя бы сразу узнаете, что у вас их украли».

В общем, ужас – ­ужас.

Поэтому туристам крайне не рекомендуется гулять в отдалённых районах не только вечером, но и днём, а свои вещи всегда держать в поле зрения.

Экшен с элементами триллера

Так получилось, что с местным криминалом нам удалось познакомиться лично. Произошла эта памятная встреча недалеко от центра города и длилась от силы секунд 15–20, но запомнится на всю жизнь.

Мы с женой — учителем одной из калужских школ — шли к метро. В трёх метрах от нас в том же направлении двигалась женщина лет 50 с сумкой на плече.

Неожиданно нас обогнал молодой человек, от которого так пахнуло мочой, что сразу вспомнился подземный сортир в нашем парке. У калужан, в нём бывавших, этот запах из памяти уже ничем не вытравить, в гены записался. Жена дёрнула меня за руку и прошептала: «Вов, он так на её сумку посмотрел, точно — срывать будет». И правда, щуплый паренёк в болоньевой куртке вёл себя крайне необычно. Подстраивался к женщине сзади, примеривался, проявляя нездоровый интерес к её сумочке, висевшей на плече.

Начинаю оценивать, как он будет грабить синьору.

Впереди — вход в метро, к которому мы приближаемся. Там камеры, и значит, рвать сумку будет до входа, то есть в течение 5–10 ближайших секунд. Слева — оживлённая ­дорога. Справа — примерно 30-сантиметровый бордюр-­клумба с глухим кустарником под метр высотой.

Получается, оптимальный вариант для него, вырвав сумку, развернуться на 180 градусов в нашу сторону и драпать.

Так как расстояние между нами метра полтора-­два, воришка роста мелкого — где-­то 165–168 сантиметров, телосложения — ещё больший дрищ, чем я до свадьбы, делаю вывод, что ему одного моего удара вполне хватит, чтобы упасть и не встать до приезда полиции.

Приняв решение вязать негодяя, готовлюсь ловить момент, когда он рванёт сумку и развернётся ко мне лицом или боком. «И тут я такой — хрясь его в челюсть», — думаю.

Но когда до секунды икс осталась доля этой самой секунды, а внутреннее напряжение — и моё, и грабителя — достигло апогея, жена неожиданно применила боевое заклинание: «Э-гхм-­гхм».

И громко так применила. Смачно. Сурово, назидательно и строго. Я аж растерялся, и в голове, где-­то на грани разумного и бессознательного, маленький Вова-­первоклашка пропищал: «Только родителей в школу не вызывайте».

На грабителя же это заклинание подействовало и вовсе невероятно. Сначала он встал как вкопанный. В следующую долю секунды резко развернулся на 90 градусов в сторону кустарника, нагнулся и принялся внимательно его изучать.

Ещё через пару секунд до него дошло, что корчить из себя ботаника-­исследователя, который просто мимо проходил, а тут такой экземпляр, — тупая идея, развернулся ещё на 90 градусов и спринтерской походкой потопал куда подальше.

А неаполитанка с сумочкой, даже не подозревая, какая драма разыгралась у неё за спиной, вошла в метро.

Разбор полётов и выводы

Как оказалось, мой план поиграть в героя в итоге совсем никуда не годился. Мало того, он мог привести к плачевным последствиям. Потому что в момент бегства паренька выяснилось, что он был не один, а с группой прикрытия из двух человек. Они шли метрах в пяти за нами и организованно ретировались вместе с грабителем.

С этими товарищами я бы точно не справился. Хотя бы потому, что эффект неожиданности был уже на их стороне. Так что педагогический дар моей второй половины, проявившийся в виде акустического оружия, помог разрулить ситуацию максимально безопасным и очень весёлым способом.

Отсюда мораль: даже звуки — это страшная сила, что уж там говорить о словах...

А зачем?

Зачем вы попёрлись в этот ужасный город, спросите вы. Да потому что он, как Гудвин, не только ужасный, но и могучий, и великий.

Редко встретишь на карте мира регион с такой концентрацией достопримечательностей на квадратный километр. Одни только легендарные Помпеи и Везувий чего стоят. Можно бесконечно долго перечислять объекты, благодаря которым обязательно надо посетить Неаполь, но газета не резиновая, да и в Интернете имеется вся информация о них.



В ясную погоду Везувий очень хорошо видно из Неаполя.

Потому лучше подробно остановлюсь на моментах, которые, если вы вдруг тоже соберётесь в Неаполь, помогут сэкономить и не попасть впросак.

Сразу скажу, что мы были в этом городе три с половиной дня. Этого времени нам хватило только лишь на основные достопримечательности и музеи Неаполя, на Казерту, Геркуланум и Помпеи. Если же вы планируете подняться на Везувий и посетить острова, лучше взять четыре полных, а то и пять дней. Не меньше.

В королевский дворец в Казерте едут главным образом ради огромной аллеи с каскадом фонтанов.

Оптом дешевле

По приезде мы приобрели туристическую карту под названием «Артекард Кампания» на три дня. Она даёт право посетить первые два музея бесплатно, а большинство остальных — со скидкой до 50%. Плюс проезд в транспорте не только Неаполя, но и по региону Кампания тоже входит в стоимость.

Это очень выгодно. Мы полностью окупили эту карту и начали экономить в первый же день, когда отправились в сторону Везувия, где посетили Помпеи и Геркуланум. Последний — это городок между Неаполем и Помпеями, тоже пострадавший от извержения вулкана.

Многие в Интернете пишут, что если едете в Помпеи, то Геркуланум можно и не посещать. Не верьте. Либо врут, либо не знают, о чём говорят.

Да, Геркуланум в разы меньше Помпей, но здесь многое сохранилось гораздо лучше. Те же фрески и даже кости погибших, вплавленные в камень, обожжённые лавой деревянные балки перекрытий, скульптуры.

Одним словом, Геркуланум обязательно надо попробовать в качестве аперитива к Помпеям. Тем более что эти города находятся на одной железнодорожной ветке и электрички ходят часто.

В Геркулануме сохранились останки погибших при извержении Везувия.

64=126, или Душегрейная математика

Помимо экономии ещё одно очень важное преимущество карты — приобретение билетов без очереди. Это особенно актуально при посещении Помпей.

Мы прибыли туда около полудня. Народу — тьма тьмущая. Очередь в обычные кассы растянулась минимум на полчаса, в те, где выдавали билеты по предварительной брони, раза в два меньше, а к окошку с тикетами по туркарте не стояло ни одного человека. Мы были первыми и последними.

Второй раз карта выручила в Археологическом музее. Здесь мы тоже оказались единственными, кто под завистливые взгляды нескольких десятков человек отоварился билетом за полминуты.

Окончательный подсчёт показал, что за две карты мы заплатили 64 евро, а находили по музеям и наездили по Неаполю и окрестностям на 126 евро. То есть чистая экономия с «Артекард Кампания» составила 62 евро.

Круговорот добра в природе

Уезжали из Неаполя в Рим мы ранним утром субботы, 20 апреля. Дошли до метро по абсолютно безлюдным улицам, спустились под землю, чтобы доехать до вокзала, но там нас поджидал пренеприятнейший сюрприз.

Кассы оказались закрыты, а автомат по продаже билетов не работал. Вахтёр, бдящий зайцев, в ответ на наше недоумение что-­то прощебетал на итальянском и показал пальцем вверх.

Расценив этот жест буквально, оставил жену у турникетов, а сам, как и парочка американских туристов, спустившихся в метро вслед за нами, побежал наверх. Дошёл до табачной лавки неподалёку, так как в них тоже продаются билеты, но и она была закрыта. Спросил американцев, которые обшаривали окрестности с противоположной от меня стороны. Но парочка только расстроенно развела руками.

Смирившись с неизбежным, пошёл к жене — звать её добежать до вокзала. Нашёл болтающей с какой-­то дамой. Оказалось, это местная жительница, которая очень неплохо знает русский язык. Женщина сказала, что краем уха услышала слова вахтёра о том, что кассир метро пошёл в бар кофейку попить.

Зашла в этот бар, о чём-­то спросила, ­вышла ни с чем. В итоге она провела нас в метро по своему абонементу.

Вот скажите, какова была вероятность того, что ранним утром субботы в практически вымершем Неаполе мы случайно наткнёмся на местную жительницу, которая говорит по-­русски и решит нашу проблему?

По теории вероятности, у упомянутой выше парочки американцев было гораздо больше шансов встретить того, кто говорит по-­английски, и получить помощь. Однако подфартило именно нам.

Иначе, чем законом сохранения добра и его круговоротом в природе, я такие совпадения объяснить не могу. Зуб даю: это карма ответила нам на спасение женщины днём раньше.

Однако тем, кому придётся уезжать из Неаполя ранним утром, всё же лучше не надеяться на чудо, а приобрести одноразовый билет на метро загодя. Если, конечно, за день до этого вы не спасали неаполитанок от грабителей.

Делим на два

Одной из причин, по которой мы выбрали Рим, стало то, что День города и католическая Пасха в этом году выпали на 21 апреля. Но римляне разбили празднества — 21 апреля отмечали Пасху, а 22-го — День города.

Несмотря на то, что в преддверии Дня города хитрые римляне задрали цены на билеты в римский форум, отказаться от его посещения было невозможно.

Так как мы в общем-­то не католики и не фанаты парадов, то к местам торжеств приходили не заранее, а ко времени их начала и даже чуть припозднясь, так что пробиться в первые –­­ ­сотые ряды нам не удалось. Потому вживую Папу мы наблюдали точкой на горизонте, а крупно — на экранах.

Но мы не расстроились. Без знания итальянского языка и католической веры в сердце пасхальный день в Риме ничем не отличался от непасхального. Только людей в церковных облачениях на улицах было заметно больше, чем в предыдущий наш визит в Вечный город, работали все храмы, а негров, торгующих на их порожках всякой ерундой, которых мы повсеместно наблюдали в 2012-м, как ветром сдуло.

Вечный город с коварными сюрпризами

21 апреля по традиции вход во все музеи Рима бесплатный. Однако не в этот раз. Хитрые римляне рассудили так: раз уж торжества в День города в связи с Пасхой перенесли, значит, бесплатный вход мы тоже перенесём, а 21 апреля влупим на билеты максимальную цену. По крайней мере, с Римским форумом всё получилось именно так. В День города туда продавали только самый дорогой билет «Супер». В него включены 9 экспозиций внутри форума, недоступных по обычному билету, Колизей и что-­то ещё. За день посетить по этому билету все объекты попросту нереально. Утешением мог бы послужить тот факт, что он действует два дня, однако, как мы помним, на следующий день всё это добро в связи с празднованием Дня города и так было бесплатным.

Всё-таки не ту нацию назвали евреями. Ох, не ту.



Посетить форум стоило хотя бы ради этого вида на Колизей. Он открывается из маленького скверика с незаметным входом в него, который мы обнаружили ещё в 2012-м.

О воде и вечности

Рим славится не только историей, которая дышит на тебя из каждого угла, даже если это просто сквозняк. Ещё он известен своей непредсказуемой погодой, которая, может статься, свела с ума не одного метеоролога. Вот и 22 апреля ничто не предвещало дождя, а он возьми и ливани. Поэтому часть мероприятий, посвящённых Дню города, отменили. Мы же решили уехать в Тиволи, посмотреть тамошние виллы. Запланировали к посещению две: Виллу Адриана и Виллу д’Эсте.

В очереди в первую нам пришлось простоять около получаса — столько народу сюда наехало. А вот Вилла д’Эсте оставила более приятное впечатление. Даже несмотря на дождь, который полил, как только мы прибыли.

Её фонтаны — это нечто. Впечатляют даже в ливень. Как и Рим, в который хочется возвращаться и возвращаться — не потому, что там Папа маячит где-­то на горизонте, а реконструкторы ­оживляют прошлое у тебя под носом, а просто ­потому, что это Рим.

Жена, так и не сумевшая совладать со своим любопытством и добравшаяся-таки до этой статьи раньше, чем я сдал её редактору, закончив чтение, ­недовольно пробурчала, что о Риме мало написал. Ей не хватило.

И мне не хватило. И читателям, я думаю, тоже не хватит.

А что поделать! ­Сколько ни пиши, сколько ни езди, а Рима всё равно ­никогда не хватит.

Потому что город ­такой. Вечный.

Эта статья была опубликована в №20 газеты «Калужский перекрёсток» от 15.05.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.