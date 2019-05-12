Толстая, немолодая или с маленькими детьми: существует ли в Калуге дискриминация при приёме на работу

«Перекрёсток» разбирался, существует ли в Калуге дискриминация при приёме на работу и какие подвод­ные камни могут подстерегать соискателей.

«Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качест­вами работника».

(Из статьи 3 Трудового ­кодекса РФ.)

«Что в нашем городе с работой? За две недели обошла мест 30. То мне говорят, что я толстая, то — что опыта нет, то дети всех смущают…» Такой пост разместила недавно в одной из социальных сетей калужанка Маргарита О. (её данные есть в редакции. — Прим. ред.). Уже несколько месяцев она безус­пешно пытается устроиться на работу.

«А вы худеть собираетесь?»

Требования у Риты достаточно скромные. Минимальная планка по зарплате, которую она для себя поставила, — 18 тысяч руб­лей. Работать Маргарита готова хоть продавцом, хоть администратором. Главное, чтобы работа была официальной, а зарплата — «белой». Найти такую оказалось непросто.

— Сначала я пришла устраиваться на работу в спортивный центр. С тренерской деятельностью она вообще никак не связана. Искали человека на должность руководителя детского направления, в обязанности которого входило следить за состоянием детского инвентаря и при необходимости обновлять его, а также организовывать различные детские праздники: в дни рождения, на Новый год и т. д., — рассказывает Рита. — Моё резюме руководство клуба полностью устроило, и меня пригласили на собеседование. Я приехала, меня осмотрели с ног до головы, а потом спросили: «Что у вас с весом? Худеть собираетесь?» Я немного растерялась и не нашла, что ответить. В итоге напрямую мне, конечно, не отказали. В конце собеседования была произнесена дежурная фраза: «Мы вам перезвоним». Но никто, естественно, не перезвонил.

«Нам ваши проблемы не нужны»

По словам Риты, изучившей за последнее время массу различных вакансий, работодатели довольно часто указывают в объявлениях о приёме на работу среди прочих требование обладать хорошей внешностью и хорошим вкусом. Как правило, речь идёт о вакансиях продавцов-­консультантов в магазинах одежды и обуви. Однако неподходящая внешность не единственный повод отказать соискателю в работе.

— В некоторых организациях меня сразу спрашивали, собираюсь ли я ещё рожать (у Маргариты — сын-­школьник и маленькая дочка. — Прим. ред.), часто ли болеют мои дети и кто будет оставаться с ними в случае болезни, — продолжает наша собеседница. — «Нам ваши проблемы не нужны», — говорят мне прямым текстом.

Подобные истории, кстати, не редкость. Женщинам с маленькими детьми рады далеко не все работодатели.

— Когда пришла устраиваться на работу, начальник поинтересовался, сколько лет моим детям, — рассказывает калужанка Ольга К. — Услышав ответ «3 года и 5 лет», задал следующий вопрос: «А есть бабушки, которые будут вместо вас сидеть на больничном?» Хорошее воспитание не позволило мне ругаться матом на потенциального начальника, поэтому я этот вопрос тактично обошла. Но очень хотелось спросить: «Дружочек, у тебя ведь тоже маленькие дети. Как твоей жене с ними дома сидится? Хватает пока на булочку с маслом?» В общем, на работу меня взяли, но осадок, как говорится, остался.

Без детей — тоже плохо

Интересно, что некоторые работодатели неохотно берут на работу не только замужних женщин с детьми, но даже молодых девушек. Боятся: а вдруг замуж выскочит, а потом в декрет сбежит?

— Мне в своё время отказали в работе в трёх известных банках Калуги, когда узнавали, что я уже 8 лет замужем, а у меня пока нет детей, — говорит Галина. — Так и спрашивали: «Через полгода в декрет собираетесь? За этим и при­шли?» В итоге в четвёртый по счёту банк меня всё-таки взяли, но пришлось рассказать, что у меня гормональное бесплодие и даже показать справку от врача. Через три месяца я неожиданно забеременела, после чего сразу же уволилась из банка. Считаю, что женщины находятся в сложном положении, потому что, несмотря на законодательство и Трудовой кодекс, они должны постоянно оправдываться — за свой декрет, за больничные. Чтобы не выслушивать упрёки от начальства, мне часто приходилось брать работу на дом. Никто, конечно, за это дополнительно не платил.

Если вам немного за 40

Есть ещё один вид дискриминации при приёме на работу, но уже не по гендерному признаку, а по возрастному.

— Если тебе за 45, шансы трудоустроиться приближаются к нулю, — считает Людмила. — Можно даже эксперимент провести: снизить в резюме свой возраст, скажем, до 30 лет, вычистить все косвенные свидетельства вроде даты окончания вуза и т. п. Откликов станет на порядок больше.

Подводные камни

Возвращаясь к истории Маргариты. Некоторые компании готовы взять её на работу хоть завтра, но условия предлагаются такие, что теперь уже она вынуждена отказываться от некоторых предложений.

— Практически нигде не предлагают официальное трудоустройство. Кто-­то не оформляет на работу только на испытательный срок (а он в разных компаниях варьируется от 3 месяцев до полугода); кто-­то не предлагает официальное трудоустройство вообще. Например, зашла в один магазин — сказали: «Выходи хоть завтра». 12-часовой рабочий день, обед — 15 минут, один выходной в неделю, причём только в будни, потому что выходные — самые хлебные дни. Зарплата — «серая». И ни больничных, ни отпусков.

Второй момент, неприятно удививший Маргариту, касается зарплаты:

— Например, в описании вакансии указана сумма: 22 тысячи руб­лей в месяц. Приходишь на собеседование, а тебе называют другую — 14 тысяч. И аргументируют: «Вы сначала должны поработать у нас 7–8 месяцев, тогда мы будем платить вам ту зарплату, которая указана в объявлении». В общем, мои поиски продолжаются. Надеюсь, что-нибудь обязательно найдётся.

Комментарий в тему

— Не буду утверждать, что дискриминации нет. Она есть, и не только по половому признаку, но и по возрастному (негласная), — считает начальник сервиса по поиску работы и сотрудников Наталья ЗУЕВА. — Но я буду утверждать, что адекватность — ключевой аспект. Я не знаю ни одного адекватного работодателя, который отказал бы адекватному соискателю — например, молодой маме — в приёме на работу. При одном условии: молодая мама или незамужняя девушка имеют чёткую позицию и траекторию развития событий в тех или иных будущих ситуациях. И могут на собеседовании чётко озвучить, как они будут действовать при наступлении беременности или в случае ухода на сессию. Чаще я вижу ситуации, когда соискатель недоговаривает о своих жизненных обстоятельствах — мягко говоря, лукавит, а потом жалуется, что работодатель не идёт навстречу. Договариваться нужно на берегу! А если работодатель неадекватен, то зачем к нему идти?

Комментарий юриста

— Случаи, когда соискателю отказывают в работе, потому что у него маленькие дети или возраст неподходящий, встречаются достаточно часто. В нашей стране это, к сожалению, нехорошая, устоявшаяся традиция, — комментирует адвокат Игорь БОЧКАРЁВ. — Пострадавшее лицо, считающее, что оно подверглось дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав и компенсации морального вреда. Но для этого нужны доказательства, которые были бы оценены судом как допустимые и надлежащие. Одних только объяснений пострадавшего будет недостаточно. Работодатель же в письменном отказе никогда не укажет истинную причину, по которой не принял человека на работу. Но я считаю, что в любом случае жаловаться надо. Хотя бы в трудовую инспекцию и прокуратуру. Пусть они проведут проверку, по итогам которой будет вынесено решение.

Эта статья была опубликована в №18 газеты «Калужский перекрёсток» от 01.05.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.