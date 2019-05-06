Казахи нашли могилу деда в Людиново

В воскресенье, 5 мая, в Людиново из Казахстана приехали Габид и Куаныш Ташкенбаевы, чтобы найти могилу своего деда Тансикужина Умер Серика.
- Как и два его родных брата, он погиб, защищая Советскую Родину. Дочь выросла, вышла замуж, родила и вырастила детей. Сейчас у Тансикужина Умер Серика уже более двух десятков внуков и правнуков, - сообщает «ВКонтакте» группа «Подслушано Людиново».
Габид и Куаныш из архива Министерства обороны Российской Федерации получили письмо: «Писарь 167 гвардейского стрелкового полка 1 гвардейской стрелковой дивизии гвардии старший сержант Тансикужин Умер Серик погиб 8 марта 1943 года, похоронен 700 метров западнее высоты 218.1 Игнатьевского района Орловской области».
В людиновском Музей комсомольской славы братья выяснили, что на самом деле речь идет о захоронении в деревне Букань. Имя их деда выбито на мемориальной доске в ряду других бойцов, поднятых поисковиками.
Габид и Куаныш Ташкенбаевы побывали на братской могиле, поклонились праху деда, а еще своими глазами увидели полустанок на букановском рубеже, где 8 марта 1943 развернулось ожесточенное танковое сражение и где, по всей видимости, и погиб Умер Серик.
Тансикужин Умер Серик с дочерью.
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