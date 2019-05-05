Артамонову - 67: губернатора поздравляют с днём рождения

Вряд ли кто будет спорить с тем, что на данный момент Калужская область хорошо известна не только в России, но и далеко за её пределами. Причём, о Калуге говорят не только в российских, европейских, азиатских бизнес-кругах. Наш регион стал известен самой широкой общественности не только как колыбель космонавтики, но и как регион бурного развития и мощного экономического роста.
Сложно спорить с тем, что это произошло во многом благодаря губернатору Анатолию Артамонову. Именно им и его командой в области были созданы такие условия для бизнеса, что на Калужскую землю потоком хлынули инвестиции, здесь начали открываться новые предприятия совершенно разных направлений и форматов.
Да, в регионе ещё много проблем, а некоторые решения можно назвать дискуссионными, однако очевидно, что Калуга образца 2000 года и 2019-го это совершенно разные города. И сегодняшняя Калуга выгодно отличается от Калуги прошлого в разы.
А 5 мая главный архитектор калужского экономического чуда Анатолий Артамонов отмечает свое 67-летие. В связи с чем мы поздравляем Анатолия Дмитриевича с днем рождения и публикуем на этой странице поздравлялки от известных в Калуге людей.
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Уважаемый Анатолий Дмитриевич!
Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Калужского института (филиала) АНО ВО МГЭУ поздравляет Вас с днем рождения!
Вся Ваша жизнь и трудовая биография связаны с Калужской областью, успешное развитие которой во многом определили Ваши деловые и человеческие качества, созидательная энергия и стремление к прогрессу. Ваш неутомимый ежедневный труд на благо жителей Калужской области принес Вам уважение и благодарность всего регионального сообщества.
В этот торжественный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья!
С уважением, директор Калужского института (филиала) АНО ВО МГЭУ А.А. Зайцев.
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Анатолий Дмитриевич, поздравляю Вас с днём рождения!
В эти майские праздничные дни, как и в любые другие, у Вас много важных и неотложных дел. Отложите на денёк государственные заботы. Посвятите этот день себе и Вашей семье. Пусть Ваш день рождения будет хлебосольным, солнечным и добрым.
Желаю Вам здоровья, много сил, государственной мудрости, только хороших новостей и, обязательно, удачи.
Жму Вашу руку. Моя память долго будет держать трогательный эпизод нашей встречи на открытии обновлённого аэродрома Калуга. Тогда Вы, Анатолий Дмитриевич, заботливо запахивали мою курточку. Спасибо Губернатору, Мужчине и Человеку!
С уважением, метеоролог Татьяна Инкина.
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Уважаемый Анатолий Дмитриевич!
Примите наши искренние поздравления с Днем рождения!
Вы многое делаете для развития региона, привлечения инвестиций в промышленность и сельское хозяйство. Идут масштабные преобразования, внедряются инновационные технологии. Потенциал Калужской области высоко оценивают не только российские производители, но и зарубежные инвесторы.
Сегодня наш регион – один из самых экономически развитых субъектов РФ. Причина этого успеха, безусловно, в умении видеть перспективу, выстраивать эффективную стратегию, вести грамотный диалог с бизнес-сообществом, в опыте и высоком профессионализме. Все это позволяет решать самые амбициозные задачи. Всего за несколько лет в нашем регионе произошли значительные изменения: формируются территории опережающего развития, строятся новые школы, спортивные объекты, реализуются крупные инфраструктурные проекты. И жители видят положительные изменения.
Понимая, что такой отрасли, как сельское хозяйство, нужна забота государства, вы стараетесь поддержать сельхозпроизводителей. Нам - людям, работающим в аграрно-промышленном секторе, импонирует то, что развитие села является приоритетом для областной администрации. Мы всегда ощущаем вашу поддержку и понимание. Приятно осознавать тот факт, что нашей областью руководит неравнодушный человек, любящий Калужский край, знающий его нужды и проблемы, бесконечно преданный ему.
Уважаемый Анатолий Дмитриевич, желаем вам успехов в вашей сложной работе, воплощения еще множества интересных и нужных людям проектов, крепкого здоровья и всего самого доброго.
От лица всего коллектива - директор ТЦ «Агрит» Вера Попова
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Уважаемый Анатолий Дмитриевич!
От имени холдинга «Синара - Транспортные Машины» и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения!
За два десятка лет под Вашим руководством Калужская область сумела значительно расширить сферу своего влияния, став одним из важнейших промышленных регионов Центральной России, успешно участвующим в решении основных задач экономического развития страны.
Руководство холдинга СТМ очень высоко ценит Вашу поддержку развития высокотехнологичных производственных площадок на территории региона – в Калуге и Людиново. Искренне благодарим Вас за внимание к предприятиям путевого машиностроения и тепловозострения СТМ, за понимание важности их динамичного развития и реализации инновационных проектов. Сегодня тепловозы, произведенные в Калужской области, успешно работают не только в России, но и на Кубе. А дивизион путевой техники холдинга, находящийся в регионе, обеспечивает 80 процентов рынка. Продукция калужских машиностроителей востребована и в нашей стране, и во всем мире - этим по праву можно гордиться, и Ваша мудрая позиция на посту главы региона очень поспособствовала этим достижениям!
Ваш богатый опыт руководителя и знание жизни и людей позволили сделать очень многое для промышленного, социального и культурного развития региона. Уверены, что впереди Вас ждет еще множество важных дел и свершений.
Сердечно желаем Вам новых успехов, неиссякаемой энергии и крепкого здоровья! Пусть Ваш высокий профессионализм и добрые намерения и далее служат процветанию Калужской области и всей России!
С уважением, генеральный директор холдинга «Синара – Транспортные Машины» В.Н. Леш.
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Уважаемый Анатолий Дмитриевич!
Думаю вас трудно удивить оригинальным поздравлением, поэтому просто желаю вам интересных проектов в работе, и творчески мыслящих в любой сфере деятельности людей в окружении. Интереса к жизни, новых ярких ощущений, здоровья и понимания близких.
Спасибо за поддержку творческих проектов в Калуге! Созданы новые и успешно работают признанные коллективы. Это было бы невозможно без вашего участия. Я всегда рад видеть вас в зале в качестве зрителя. От души поздравляю вас с днём рождения!
С уважением Павел Селезнёв, ведущий программ телерадиокомпании Ника, режиссер, солист группы JAZZATOV BAND.
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Благодаря многолетней деятельности А.Д.Артамонова на посту Губернатора Калужской области регион стал известен далеко за его пределами. Нередко с экранов центральных телеканалов, из уст Президента России мы слышим, что экономическое развитие региона - пример для многих других субъектов страны.
Анатолий Дмитриевич - коренной калужанин. Неравнодушный к родному краю, преданный делу, губернатор Калужской области никогда не останавливается на достигнутом, планирует и организует значимые проекты.
Уважаемый Анатолий Дмитриевич! В день рождения желаю Вам здоровья, успехов в работе на благо Отечества и Калужской области, благополучия на долгие годы, счастья и хорошего настроения.
Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области Игорь Литвинов.
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Уважаемый Анатолий Дмитриевич!
Примите мои сердечные поздравления с Днём рождения!
На протяжении многих лет Вы являетесь достойным лидером нашего региона. На посту Губернатора Калужской области Вы внесли неоценимо высокий вклад в развитие экономической, промышленной, научной, социальной, образовательной и культурной сфер нашего края, что стало надёжной основой для повышения инвестиционной привлекательности региона, а также значительно улучшило показатели уровня жизни наших граждан.
В этот прекрасный майский день от души желаю новых больших достижений в Вашем нелёгком труде во благо нашей великой Российской державы, крепкого здоровья, счастья, благополучия родным и близким!
С глубоким уважением, начальник Главного управления МЧС России по Калужской области полковник внутренней службы В.А. Блеснов
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