Артамонову - 67: губернатора поздравляют с днём рождения

Вряд ли кто будет спорить с тем, что на данный момент Калужская область хорошо известна не только в России, но и далеко за её пределами. Причём, о Калуге говорят не только в российских, европейских, азиатских бизнес-кругах. Наш регион стал известен самой широкой общественности не только как колыбель космонавтики, но и как регион бурного развития и мощного экономического роста.

Сложно спорить с тем, что это произошло во многом благодаря губернатору Анатолию Артамонову. Именно им и его командой в области были созданы такие условия для бизнеса, что на Калужскую землю потоком хлынули инвестиции, здесь начали открываться новые предприятия совершенно разных направлений и форматов.

Да, в регионе ещё много проблем, а некоторые решения можно назвать дискуссионными, однако очевидно, что Калуга образца 2000 года и 2019-го это совершенно разные города. И сегодняшняя Калуга выгодно отличается от Калуги прошлого в разы.

А 5 мая главный архитектор калужского экономического чуда Анатолий Артамонов отмечает свое 67-летие. В связи с чем мы поздравляем Анатолия Дмитриевича с днем рождения и публикуем на этой странице поздравлялки от известных в Калуге людей.