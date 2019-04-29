12 калужан оштрафуют за неправильный выгул собак

В понедельник, 29 апреля, на заседании калужского правительства обсудили неправильный выгул собак в Калуге. Как мы рассказывали, многие калужане отказываются выгуливать своих питомцах на поводке и в наморднике да и не убирают их экскременты.

Городской голова рассказал, что в этом году уже было проведено 5 рейдов по выгулу собак. 12 горожан будут оштрафованы. За нарушение правил благоустройства штраф составляет от 3 до 5 тысяч рублей.

Калужские собаководы в свою очередь отмечают, что в городе нет мест для выгула животных.

- Самосознание граждан нужно менять, - уверен городской голова. – Они должны следить за животными, которые вынуждены на улице справлять свою нужду.

- Это дело наживное. У нас будет в этом отношении порядок. Те, кто хочет содержать животных, будут за них отвечать, - выразил надежду первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий ДЕНИСОВ.

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