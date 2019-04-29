12 калужан оштрафуют за неправильный выгул собак

В понедельник, 29 апреля, на заседании калужского правительства обсудили неправильный выгул собак в Калуге. Как мы рассказывали, многие калужане отказываются выгуливать своих питомцах на поводке и в наморднике да и не убирают их экскременты.
Городской голова рассказал, что в этом году уже было проведено 5 рейдов по выгулу собак. 12 горожан будут оштрафованы. За нарушение правил благоустройства штраф составляет от 3 до 5 тысяч рублей.
Калужские собаководы в свою очередь отмечают, что в городе нет мест для выгула животных.
- Самосознание граждан нужно менять, - уверен городской голова. – Они должны следить за животными, которые вынуждены на улице справлять свою нужду.
- Это дело наживное. У нас будет в этом отношении порядок. Те, кто хочет содержать животных, будут за них отвечать, - выразил надежду первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий ДЕНИСОВ.
Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Расскажите в комментариях!
|
Выступление панк-группы возмутило калужских чиновников 29.04.2019 11:50
Путин сменил начальника калужского управления ФСБ 29.04.2019 09:19
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Партнерские встречи о ДелоКассе прошли в Брянске и Калуге
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: