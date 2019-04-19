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Рейд по собакам: калужане не убирают за питомцами

19.04.2019 09:21 58 2862 Елена Французова, Фото автора.
Рейд по собакам: калужане не убирают за питомцами

В пятницу, 19 апреля, в 7:00 в районе железнодорожной ветки на улице Билибина в Калуге административная комиссия вышла в рейд. Чиновники проверяли, не нарушают ли калужане правила выгула собак. Как оказалось, незадолго до этого жители окрестных домов пожаловались городскому голове, что собаки загадили всё вокруг. Некоторые животные ведут себя агрессивно, однако владельцы отказываются надевать на своих питомцев намордники и поводки.

Действительно, железнодорожная ветка усеяна собачьими испражнениями. Калужане рассказывают, что именно здесь собачники весь день выгуливают своих питомцев.

Буквально через несколько минут после начала рейда члены комиссии встретили одного из них.

Мужчина сразу же заявил, что его пёс – добрейшее в мире существо, поэтому намордник ему не нужен.

- Вы считаете, если собака добрая, она никого не укусит? – поинтересовался полицейский.

- Пёс неагрессивный. Дома есть намордник, я его с поводка не спускаю, он стоит возле вас, какая у него агрессия? – удивлялся владелец собаки. - Моя собака играет с дворовыми детьми. Я вам доказывать ничего не собираюсь!

- У вас с собой есть пакет, чтобы убрать за животным? – поинтересовались члены комиссии.

Пакета у мужчины не оказалось.

- Я сейчас отведу собаку домой, вернусь и уберу, - отвечал он. - Вы со мной провели беседу, я вас услышал, больше здесь гулять не буду.

- Вы можете гулять, но с намордником и убирая за собакой!

- Я с поводка собаку не спускаю! Даже когда другие псы лают, мой пёс смотрит на них как на дураков, - бурчал мужчина.

Члены административной комиссии рассказали собачнику, что, выгуливая подобным образом животное, он нарушает правила благоустройства, а за это положен штраф – от 3000 до 5000 рублей.
Услышав это, мужчина отказался называть своё имя и фамилию.

- Я не будут вам ничего говорить! – сразу же заявил он.

Силой вести его в участок не стали, решив, что на этот раз ограничатся устным предупреждением.

- Какие правила благоустройства? Где это написано, стоит какая-то толпа народа! – стала возмущаться девушка, когда ей сделали замечание, что она выгуливает собаку без намордника.

В итоге собачница не стали никого слушать и скрылась быстрым шагом.

После этого ни одного калужанина с собакой члены комиссии не встретили.

- Странно, вчера, когда мы проводили здесь субботник, столько людей с животными гуляло.

- Может, они уже предупредили друг друга, - предполагали члены административной комиссии.

- У нас рейды проходят еженедельно по разным направлениям деятельности, в том числе и по ненадлежащему содержанию домашних животных, - рассказал нам начальник территориального отдела Московского округа Владислав Балашов. – Хозяева обязаны убирать за животными экскременты и обязаны выгуливать собак в поводках и в намордниках. Мы работаем с жалобами жителей, их очень много, особенно по частному сектору – животные убегают из дома и пугают прохожих. Там проще установить личность владельца. В любом случае мы работаем совместно с полицией. По нашему отделу было составлено 5 протоколов по ненадлежащему выгулу собак за прошлый год. Хоть у нас и нет специальных мест для выгула собак, владельцы обязаны соблюдать правила благоустройства.

Уважаемые читатели, а как вы выгуливаете собак? Есть ли у вас с собой намордник и пакетики для фекалий? Расскажите в комментариях!


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Авторы
Елена Французова 
Фото автора.
Тэги: фоторепортаж животные
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