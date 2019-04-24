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Всероссийский фестиваль «Герой нашего времени» открылся в Калуге

24.04.2019 16:19 0 194 Дмитрий Ивьев, Фото: пресс-служба правительства.
Всероссийский фестиваль «Герой нашего времени» открылся в Калуге

В среду, 24 апреля, в Инновационном культурном центре в Калуге состоялось торжественное открытие XII Всероссийского фестиваля социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени», который проводится при поддержке правительства нашей области, под эгидой Национальной ассоциации телерадиовещателей.

Его основная цель - привлечение внимания СМИ к созданию фильмов и программ о современниках с  активной жизненной позицией.

В Калугу, которая впервые стала площадкой для проведения фестиваля, приехали более 60 участников из Архангельска, Томска, Владивостока, Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Тулы, Курска и других городов России.

Наш регион представляют журналисты телерадиокомпаний ГТРК «Калуга» и «Ника». Всего на конкурс заявлено 140 работ, которые рассказывают  о людях, совершивших крупные открытия, хранящих и создающих нашу культуру, имеющих достижения в различных сферах жизни.

- Мы всегда рады гостям, и мы уверены, что эта встреча тоже будет плодотворной, - поприветствовал участников первый заместитель губернатора Дмитрий ДЕНИСОВ. -

Здесь представлены достойные проекты, которые имеют своего зрителя, имеют соответствующий отклик у людей, у нашего общества. «Герой нашего времени» – это творческий конкурс с очень важной содержательной частью, которая касается судеб людей. Прежде всего, это проект о человеке и его жизни. Калужская область - это центр России, со своими духовными скрепами, со своей историей. Очень важно и символично, что XII фестиваль  проводится в самом центре России, в нашей области.

О важности и актуальности фестиваля «Герой нашего времени» сказал Генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких. Он поблагодарил руководство региона за поддержку  проекта, подчеркнув, что мероприятия фестиваля доступны и открыты для жителей области - каждый может принять участие в просмотре и разборе работ.

Бессменным председателем жюри фестиваля, который проводится с 2007 года, является Леонид Млечин – политический обозреватель, журналист, писатель, историк, член Академии российского телевидения.

Во время работы фестиваля участники и гости смогут посетить мастер-классы, принять участие в просмотре и обсуждении работ своих коллег из других компаний, встретиться с признанными мастерами жанра публицистической (документальной) журналистики, режиссерами, продюсерами, кинокритиками.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: пресс-служба правительства.
Тэги: область
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