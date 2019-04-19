Скончался Анатолий Илюхин

Ушёл из жизни Анатолий Михайлович Илюхин, в «нулевые» годы возглавлявший министерство промышленности, науки и малого предпринимательства Калужской области. В пятницу, 19 апреля, об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

- Ушел из жизни замечательный человек, настоящий профессионал, талантливый руководитель, который внёс значительный вклад в развитие региональной промышленности и предпринимательства, - говорится в сообщении правительства. - Светлая память об Анатолии Михайловиче навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал.