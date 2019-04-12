«Родина» соберёт 3000 человек: подготовку фестиваля обсудили в Калужской области

С 19 по 22 сентября в культурно-образовательном центре «Этномир» Боровского района впервые пройдет международный фестиваль «Родина». В четверг, 11 апреля, в рамках подготовки к этому масштабному событию состоялась встреча организаторов с руководством союзов потребительской кооперации из 70 регионов России. В ней приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, председатель Совета Центросоюза Российской Федерации Дмитрий Зубов, Президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.
В своем выступлении Анатолий Артамонов поблагодарил Дмитрия Зубова за предоставленную возможность проведения такого крупного мероприятия на территории области. Он отметил, что кооперативное движение является колоссальным инструментом, которым может пользоваться государство для решения огромного количества задач при взаимодействии с населением и удовлетворении его потребностей.
- Благодаря наличию потребкооперации и тому, что мы не утратили ее в области, мы не имеем острых социальных проблем на селе в отдаленных пунктах, - подчеркнул губернатор.
Фестиваль «Родина» – масштабная коммуникационная площадка для общения профессионалов из различных сфер деятельности - кооперация, малый и средний бизнес, представители государственных органов власти и некоммерческих организаций. Его участники смогут обсудить планы развития сельских территорий, улучшения качества жизни людей, обменяться лучшими практиками развития социальной и экономической активности граждан в сельской местности.
- Такого мероприятия в рамках кооперации еще не было, - отметил Дмитрий Зубов. - Это будет грандиозным стимулом развития потребительской кооперации. Большинство людей забыли, а молодежь вообще не знает, что это такое. Мы должны показать, что она жива и развивается.
В форуме примут участие более 3000 руководителей, специалистов малого и среднего бизнеса, системы потребительской кооперации из более 60 стран мира.
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