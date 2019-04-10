Кто и как сливает шакалам-похоронщикам персональные данные

В начале года большой резонанс вызвала наша статья «Шакалы-похоронщики расставили патрули по всей Калуге». В ней мы рассказали о том, что сотрудники ритуальных компаний зачастую приезжают к родственникам усопших раньше «Скорой помощи» и полиции, что указывает на утечку данных из соответствующих служб.

Позже вышло продолжение этой публикации, в которой мы поведали истории калужан, лично столкнувшихся с этой проблемой.

Помимо них, с редакцией на условиях сохранения анонимности связался человек, представившийся работником диспетчерской «Скорой помощи». Он подробно рассказал нам, как происходят утечки оттуда.

Каналы слива

Но для начала — ​о том, по каким каналам похоронщикам сливается нужная им информация.

Судя по всероссийскому опыту, агенты используют нечистых на руку представителей следующих профессий и организаций: полициейских, врачей больниц, сотрудников диспетчерской 112, работников «Скорой помощи».

Первым платят за передачу агентам паспортных данных усопших и рекомендации родственникам обратиться именно в нужную похоронную компанию. Врачи получают вознаграждение за сообщения о том, что в их больнице кто-то преставился. Сотрудники «Скорой» и Службы 112 зарабатывают на сигналах похоронщикам об умерших дома.

Источник

Немного разобраться в том, как может происходить слив из «Скорой», нам помог упомянутый ранее человек. Он представился работником диспетчерской и на условиях сохранения тайны его личности подробно рассказал, как происходят утечки. Выполняя просьбу об анонимности, мы даже его пол указывать не будем.

Сразу оговоримся, что доверять предоставленной информации стоит с осторожностью. Хотя бы потому, что наш источник отказался от предложения устроить ему и оперативникам УМВД встречу, в ходе которой он мог бы неофициально рассказать о тех проявлениях коррупции, которые стали ему известны.

Равно как и отказался от личного контакта с журналистом. В обоих случаях сослался на боязнь лишиться работы и нажить проблемы с трудоустройством в случае, если раскроет свою личность.

Однако работники IT-сферы, специализирующиеся на защите данных, к которым мы обратились с просьбой оценить достоверность предоставленной нам информации, говорят, что описанная ситуация очень даже возможна.

Цифровизацию — ​в массы

Как рассказал наш источник, диспетчеры работают с помощью автоматизированной системы управления «Скорая помощь».

— Всё очень просто, — ​говорит он. — ​Современная программа, которая принимает вызовы, может стоять на любом компьютере, телефоне или планшете. Не надо звонить на телефоны похоронщиков, они уже всё знают. Важно, чтобы не было драки, поэтому каждый день или в определённое время у программы дежурит одна контора.

То есть, если верить этим словам, где-то в Калуге, в каком-то офисе или квартире имеется компьютер (либо планшет или смартфон) с установленной в нём АСУ «Скорая помощь». И похоронщики попросту авторизовываются в ней, получая прямой доступ ко всем звонкам и вызовам «Скорой помощи» в режиме онлайн.

Специалисты утверждают, что такое вполне возможно, но выяснить, действительно ли у похоронщиков имеется доступ к АСУ «Скорая помощь», можно только в ходе внезапного рейда со временным изъятием оборудования, что, естественно, создаст определённые проблемы в работе службы.

Теории и практика

Теоретически минимизировать неудобства для работы «Скорой», выяснить, есть ли в этой службе каналы слива наших персональных данных и обрубить их могла бы проверка не органов, а скажем, минздрава или правительства. С соблюдением строгой секретности, конечно же, — ​без уведомления о проверке кого-либо из «Скорой».

Ну а если переходить от теории к практике, то нельзя не упомянуть столичный опыт. Совсем недавно отличился Следственный комитет Московской области. В конце февраля он завёл дело на сотрудников ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» в Балашихе. Они обвиняются в передаче ритуальным компаниям персональных данных о более чем ста умерших и их родственников. За каждый слив сотрудники «Скорой» предположительно получали 9 тысяч рублей.

А вот калужскому следствию на этом поприще, увы, похвастаться нечем.

Видеофиксация — ​фикция?

Однако вернёмся к калужской диспетчерской, где уже давно установлены видеокамеры и все работники, принимающие вызовы, находятся под их всевидящим оком.

Теперь пришло время напомнить некоторые факты из наших прошлых публикаций. Мы рассказали о случаях, когда родственники умерших жаловались на «Скорую помощь». Они указывали дату и время звонка с сообщением о кончине близкого человека, после чего к ним на дом приезжали не фельдшеры, а похоронщики.

В таких случаях есть основания полагать, что слив произошёл именно по линии «Скорой». Однако после проверок с главных подозреваемых — ​диспетчеров — ​ответственность снимали.

Ответ калужанке, пожаловавшейся на приезд похоронщиков раньше «скорой». Притом, что о смерти мамы она сообщала только в «03».

Как следует из ответов чиновников, видеозаписи в ходе рассмотрения жалоб просматриваются на предмет того, использовал ли кто-либо из работников телефон во время поступления сообщения об усопшем и выходил ли кто-нибудь из диспетчерской.

Естественно, эти факты не подтверждались и давалась отписка с формулировкой: «Факт передачи информации в ритуальные агентства подтвердить или опровергнуть не представляется возможным».

Любому, кто хоть немного знаком с компьютером, понятно, что подобные ответы неубедительны.

Зачем звонить, если достаточно открыть электронную почту, либо веб-версию мессенджера типа «WhatsApp» или «Viber» да послать данные через них?

Мало того, судя по сообщению упомянутого выше Следственного комитета Московской области, так и общались с похоронщиками диспетчеры в Балашихе. Основания так думать даёт тот факт, что в ходе спецоперации изъяли не только телефоны, но и компьютеры.

Почему же в ответах наших чиновников ни слова не говорится о проверке возможности слива таким способом? Почему не ведётся запись с экрана монитора диспетчеров? Или ведётся? Что именно попадает в объектив видеокамер, установленных в диспетчерской?

Шифр, забытый всуе

Другой канал утечки данных, через который может осуществляться ​слив, — ​бригады «Скорой помощи».

Им о причине вызова сообщается прямым текстом: «По такому-то адресу — ​на констатацию (смерти. — ​Прим. авт.)». Однако так было не всегда. Несколько лет назад придумали довольно эффективный способ борьбы со сливами от бригад. Его использовали не только в Калуге, но и в других регионах.

Идея проста до гениальности. Диспетчерам приказывали передавать бригадам ложную причину вызова. Делалось это из тех соображений, что если кто-то в бригаде сливает информацию налево, то он не поймёт, что едет к усопшему до тех пор, пока до него не доберётся.

А вот если вдруг похоронщики приезжали на место раньше «Скорой», это доказывало, что кто-то из диспетчерской слил диагноз-обманку человеку из бригады. Та бралась на контроль, и со временем «кроты» похоронщиков вычислялись.

Когда применялся этот метод, случались показательные накладки. Если диагноз-шифр совпадал с реальным, похоронщик приезжал на место и начинал предлагать родственникам свои услуги по захоронению живого человека. Это приводило к тому, что люди начинали жаловаться, инициировать проверки, что помогало прекратить утечки.

Почему «Скорая» вернулась к открытой передаче информации — ​вопрос для размышления…

Будущее

Этот год губернатор Калужской области Анатолий Артамонов объявил Годом медицины. В регионе планируются масштабные реформы в этой сфере, в том числе — ​объединение всех диспетчерских «Скорой» в одну единую. Базироваться она будет в Калуге.

Делается это по вполне разумным причинам — ​чтобы избежать ситуаций, когда в одном районе аврал, а в другом машины простаивают. С единой диспетчерской можно будет посылать на вызов самую ближнюю карету «Скорой». Вне зависимости от того, в каком районе она базируется.

Однако проблему утечки персональных данных подобные изменения только усугубят. Ведь если описанные выше каналы слива работают именно так, как предполагается, то с созданием единой диспетчерской эта проблема станет уже общерегиональной.

Отсутствие должной реакции на проблему довело до того, что представители ритуального бизнеса уже не стесняются в открытую вводить людей в заблуждение, утверждая публично, что разглашение места жительства умершего или номера его телефона не нарушает закона о персональных данных, так как они таковыми не являются.

Это противоречит не только ФЗ № 152 «О персональных данных», но и другим законам — ​от Гражданского кодекса (ст. 152.2) до постановлений Пленумов Верховного суда.

Послесловие

Возможно, в нашем минздраве о проблеме утечки персональных данных и её масштабах даже не задумываются. Так, может, пришло время сделать это?

Ведь есть серьезные основания полагать, что из «Скорой» передаются персональные данные за солидное денежное вознаграждение. ­Известны и методы слива такой информации. А значит, прикрыть лавочку возможно. Так почему же в других регионах предпринимаются меры, а в Калуге нет? И что в это ситуации остаётся делать калужанам?

Увы, но пока власти и силовики не подключатся к решению проблемы, нам остаётся рассчитывать только на себя. И лучшим выходом, на наш взгляд, будет озаботиться её решением самостоятельно. Изучить рынок услуг, выбрать ритуальную компанию и озвучить свой выбор родственникам. А ещё лучше — ​составить завещание, куда вписать ту организацию, которой вы желаете доверить свои похороны.

Да, придётся потратить на это время и силы, но, согласитесь, это ­лучше, чем оставить своих родных на растерзание шакалам-­похоронщикам.