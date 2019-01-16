Шакалы-похоронщики расставили круглосуточные патрули по всей Калуге

16.01.2019 10:35 941

В человеческой жизни есть два главных, вызывающих самые сильные эмоции события. Это рождение и смерть. И если первое — жизнеутверждающее и делает людей сильнее, то уход родных и близких выбивает из колеи настолько, что многие люди — в обычных условиях сильные и здравомыслящие — становятся совершенно потерянными, опустошёнными и беззащитными.

И в этой статье речь пойдёт о тех, кто не брезгует пользоваться этим состоянием, чтобы заработать деньги. К сожалению, то, о чём в Калуге не могли помыслить ещё четыре года назад, сегодня стало обыденной реальностью. О том, почему и как это произошло, и пойдёт речь в этой статье.

Но для начала — немного истории и цифр.

Цифры

Сегодня в Калуге действуют два десятка ритуальных агентств, которые хоронят около 5–6 тысяч калужан в год. Эту цифру мы вывели из данных по смертности за позапрошлый год. Согласно им, в 2017-м в Калужской области умерло 14 968 человек, из которых три четверти составляют горожане, а чуть больше трети из них — жители Калуги. Получается 4 500 человек за год. Правда, по оценкам большинства опрошенных нами участников ритуального бизнеса Калуги, эта цифра ещё выше и составляет порядка 5–6 тысяч.

По признанию самих ритуальщиков, минимальные похороны в Калуге обходятся родственникам примерно в 28–30 тысяч рублей. Это если без пышных церемоний прощания, поминальной трапезы и элитных гробов, цена на которые достигает 125 тысяч рублей. А именно если по-простому, со всем необходимым, но без излишеств.

Немного истории

Всего четыре года назад подав­ляющее число участников ритуального бизнеса Калуги соблюдали паритет и работали цивилизованно. Дружно подавали рекламу в различные СМИ города, дабы каждый калужанин, столкнувшийся со смертью родного человека, мог сам выбрать ритуальную службу. Распространяли буклеты, листовки и т.п.

В общем, заявляли о себе цивилизованно и ненавязчиво. Даже несмотря на то, что сама ситуация — внезапно обрушившееся горе, чудовищный стресс — никак не способствует рациональному подходу к будущим похоронам: обзвону агентств, выяснению их конкурентных преимуществ и пр.

Поэтому самым популярным у калужан способом поиска ритуального агентства долгое время оставалось «сарафанное радио». Родственники обращались за рекомендациями к знакомым, друзьям, в ту компанию, в которую ранее уже обращались и уровень ответственности которой сочли достойным.

Как следствие, дела развивались лучше у тех компаний, которые дорожили своей репутацией, заботились о ней.

Теперь же всё совсем по-другому.

Как показало время, описанное выше положение дел некоторых участников ритуального бизнеса явно не устраивало и они предприняли шаги, направленные на то, чтобы изменить ситуацию на рынке в свою пользу, навязав ему бесчеловечные — поистине шакальи — тренды. Потому и называть их дальше будем так, как они того заслуживают: шакалы-похоронщики.

Дикий рынок — внушительная организация

В первую очередь неудовлетворённые цивилизованной конкуренцией ритуальные кампании договорились о выделении средств на услуги информаторов. Их выплачивают сотрудникам ведомств, в которые стекаются данные обо всех скончавшихся в Калуге.

Информаторы сливают шакалам-похоронщикам информацию о скончавшихся и их родных: от контактных телефонов до места жительства. Плата за сотрудничество — 8–12 тысяч рублей за каждого (!) умершего. И в конечном итоге эта плата ложится на плечи родных и близких покойного, так как стоимость похорон, естественно, возрастает, и людям, которые в такие моменты находятся в подавленном состоянии, уж точно не до сравнивания цен на ритуальном рынке. Потому, попав в лапы шакалов-похоронщиков, калужане переплачивают немалые деньги, даже не подозревая об этом.

Вторым шагом стала организация в Калуге целой сети работающих круглосуточно так называемых чёрных агентов. Они рассредоточены по всему городу и, как только от информаторов в госструктурах поступают данные об умершем, информация передаётся этим агентам. После чего те немедленно начинают «окучивать клиента».

В Калуге уже известны случаи, когда в дверь квартиры, в которой скончался человек, похоронный агент стучал уже через восемь (!)­­ минут после звонка родных в «Скорую».

— Муж умер, — рассказывает нам калужанка, не так давно столкнувшаяся с шакалами-похоронщиками. — Я сообщила в «Скорую», а уже через три минуты мне звонит по телефону похоронный агент и предлагает доставку тела в морг и весь пакет ритуальных услуг. Я послала его в сердцах, а ещё через пять минут с этого же номера приходит СМС: «Соболезнуем и скорбим вместе с вами. Мы рядом», — и агент звонит уже в домофон!

Как такое возможно?

В последний год число подобных случаев возросло многократно. Представители ритуального бизнеса полагают, что дело тут может быть не только в информаторах. Возможно, шакалы-похоронщики приобрели нелегальное оборудование и прослушивают частоты службы спасения, полиции, «Скорой», их «горячие линии».

Но то, что в некоторых схемах задействованы сотрудники госслужб, косвенно подтверждает ещё один случай.

— Мне позвонила знакомая, у которой умер родственник, — рассказывает нам один из участников калужского рынка ритуальных услуг. — Говорит, что пришёл участковый и хочет забрать паспорт покойного. Я попросил передать трубку этому участковому, а того — объясниться. Полицейский замямлил, что ему нужно документы оформить в отделении, хотя и он, и я прекрасно знаем, что всё, что в таких случаях нужно полиции, оформляется на месте. А ведь паспорт покойного — это самый важный для ритуального агента документ. Без него невозможно оказать услуги родственникам покойного. По сути, какое ритуальное агентство получит паспорт, то и будет работать над погребением умершего. После этого случая нам поступили сигналы, что тот же участковый и ранее забирал паспорта «для оформления документов в отделении», а потом с родственниками работали те похоронщики, которые, мы точно знаем, содержат штат информаторов.

Послесловие

Очевидно, что такой передел рынка ритуальных услуг превращает сакральный похоронный обряд в скомканное и суетливое мероприятие. Подобная схема работы поставила ритуальный бизнес шакалов-похоронщиков на поток, и, как следствие, возникают ситуации, когда во время прощания с умершим похоронные команды торопят и подгоняют близких и друзей. Ведь у них эти похороны не единственные, график расписан чуть ли не по минутам, и нельзя выбиваться из него.

Так кто же всё-таки виноват в таком бесчеловечном переделе рынка ритуальных услуг в Калуге? Что делать со всем этим простым смертным? Знают ли о сложившемся положении властные структуры и правоохранительные органы и, если знают, почему не вмешиваются? Ответы на эти и другие вопросы мы постараемся найти в будущих публикациях.