Комфортная беременность - доступная роскошь

10.04.2019 10:00 273

Семья мечтает о ребенке, и вот, наконец, тест на беременность показывает долгожданные две полоски. С этого момента в жизни будущих родителей начинаются перемены.

Платно или бесплатно?

Главная эмоция, конечно, радость, но есть место и тревоге о здоровье малыша и будущей мамы. Возрастают расходы семьи: качественные продукты, полноценное питание и витамины, «приданое» для младенца. Стоит ли закладывать в бюджет еще и платное ведение беременности?

Разумеется, каждая женщина имеет возможность бесплатно наблюдаться в женской консультации по месту жительства. Но надо быть готовой к тому, что доктору отводится всего 15 минут на прием каждой пациентки. Хватит ли этого времени, чтобы выслушать все ваши жалобы, вопросы и опасения, и подробно на них ответить? Поскольку врачи все же пытаются это сделать, неизбежны очереди. Но вряд ли можно рассчитывать на то, что доктор будет с вами на связи круглые сутки и сможет срочно проконсультировать в экстренной ситуации, когда счет идет на часы и минуты.

Поэтому многие женщины выбирают платное ведение беременности. Это возможность выбора специалиста, квалификация которого не вызывает сомнений, комфорт и немалая экономия времени. Если по условиям договора вам не придется единовременно выплатить клинике всю сумму за ведение беременности, то комфорт обойдется не слишком дорого. Например, в Клинике Боли стоимость этой комплексной услуги составляет 13 000 рублей за каждый триместр. Сюда входят консультации акушера-гинеколога, терапевта-эндокринолога, маммолога и ЛОР-врача, анализы, УЗИ (в каждом триместре), КТГ (в третьем триместре), инструктаж по ЛФК.

Двадцать счастливых историй

В прошлом году в калужскую Клинику Боли пришли работать два замечательных, известных в городе доктора – акушер-гинеколог Любовь Анатольевна Казарян и эксперт по УЗИ беременных Алексей Викторович Михайлов. Под их наблюдением на свет появились уже 20 малышей. Своими впечатлениями от ведения беременности в клинике поделились пациентки Любови Анатольевны.

- Когда я забеременела, и встал вопрос, у какого доктора наблюдаться, моя родственница, врач, посоветовала мне обратиться именно к Любови Анатольевне, - рассказала Ольга. – Я выбирала между платным и бесплатным ведением беременности. Да, в самом начале довольно ощутимая сумма ушла на анализы, но потом ежемесячное наблюдение почти не было заметно для нашего бюджета. Спокойствие и комфорт этого стоят. В клинике мне оформили все необходимые документы – и обменную карту, и сертификат. Я от души благодарю Любовь Анатольевну за помощь и поддержку. Отношения у нас сложились, можно сказать, семейные. Это мой первый ребенок, поэтому было волнение, страх перед неизведанным, но я смогла собраться и в нужный момент вспомнить все, о чем мы говорили с доктором. Роды прошли хорошо, у меня родился прекрасный сын. После родов я снова наблюдаюсь у своего доктора. Мне понравилась клиника, буду обращаться сюда и в дальнейшем.

Другая пациентка, Ирина, недавно родила второго ребенка – дочку. Во время первой беременности она наблюдалась у доктора Казарян, и, забеременев во второй раз, решила обратиться именно к ней. Она начала искать, где сейчас принимает доктор, и нашла ее в Клинике Боли.

- Любовь Анатольевна – классный специалист. В этот раз я выбрала платное наблюдение во время беременности и не пожалела. Клиника удобно расположена. Не надо никуда бежать, чтобы сдать анализы или пройти УЗИ. Прием четко по времени, никаких очередей. Наше здоровье, наши дети – на что же еще тратить деньги, как не на это? Любовь Анатольевна стала для меня настоящим ангелом-хранителем. В эту беременность она помогла мне решить проблему с анемией и назначила эффективное лечение при кишечной колике. И после родов мне понадобилась помощь доктора, когда у меня возник лактостаз: она подсказала, какую первую помощь можно оказать себе в домашних условиях, и пригласила на прием. Вообще врач-гинеколог очень много значит для любой женщины, поэтому важно найти «своего». И я его нашла.

Жизнь после родов

Вскоре после выписки из роддома молодые мамы снова приходят на прием к врачу, чтобы узнать, все ли идет хорошо, как восстанавливается организм, и получить рекомендации по уходу за собой, питанию и образу жизни. Не только женщин, но и их мужей волнует вопрос о возобновлении интимных отношений после родов: на это тоже надо получить «благословение» акушера-гинеколога. Многие рекомендации индивидуальны, но есть и несколько общих правил. Предлагаем вашему вниманию советы доктора Казарян, которые актуальны для всех недавно родивших женщин.

После родов женщине нельзя принимать ванну, плавать в бассейне или купаться в открытых водоемах. Баня и сауна также противопоказаны.

Возобновление половой жизни рекомендуется не раньше, чем через 6-8 недель после родов, после осмотра врачом-гинекологом. То же самое касается спорта и тяжелых физических нагрузок.

Если изменился характер выделений, они стали более обильными или появился резкий неприятный запах – срочно обратитесь к врачу.

Прогулки на свежем воздухе полезны не только малышу, но и маме.

Чтобы было много молока, женщине необходимо отдыхать и много пить. Особенно усиливает лактацию теплое питье.

Перед кормлением рекомендуется выпить чашку теплого чая.

Кормление по требованию не предполагает сцеживание, но, если молока очень много, можно понемногу сцеживать, чтобы избежать лактостаза.

Кормящая мама может часто испытывать чувство голода – это нормально. Питаться нужно 5-6 раз в день.

Продукты лучше отваривать, тушить и готовить на пару, а от жареного, жирного и соленого желательно отказаться.

Придется отказаться также от шоколада, кофе, какао, цитрусовых, потому что они могут вызвать у ребенка аллергию.

Желаем здоровья и счастья всем нашим пациенткам и их малышам!

Лиц. № ЛО-40-01-001144 от 28.12.2015 г.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.