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Комфортная беременность - доступная роскошь

10.04.2019 10:00 2 273
Комфортная беременность - доступная роскошь

Семья мечтает о ребенке, и вот, наконец, тест на беременность показывает долгожданные две полоски. С этого момента в жизни будущих родителей начинаются перемены.

Платно или бесплатно?

Главная эмоция, конечно, радость, но есть место и тревоге о здоровье малыша и будущей мамы. Возрастают расходы семьи: качественные продукты, полноценное питание и витамины, «приданое» для младенца. Стоит ли закладывать в бюджет еще и платное ведение беременности?

Разумеется, каждая женщина имеет возможность бесплатно наблюдаться в женской консультации по месту жительства. Но надо быть готовой к тому, что доктору отводится всего 15 минут на прием каждой пациентки. Хватит ли этого времени, чтобы выслушать все ваши жалобы, вопросы и опасения, и подробно на них ответить? Поскольку врачи все же пытаются это сделать, неизбежны очереди. Но вряд ли можно рассчитывать на то, что доктор будет с вами на связи круглые сутки и сможет срочно проконсультировать в экстренной ситуации, когда счет идет на часы и минуты.

Поэтому многие женщины выбирают платное ведение беременности. Это возможность выбора специалиста, квалификация которого не вызывает сомнений, комфорт и немалая экономия времени. Если по условиям договора вам не придется единовременно выплатить клинике всю сумму за ведение беременности, то комфорт обойдется не слишком дорого. Например, в Клинике Боли стоимость этой комплексной услуги составляет 13 000 рублей за каждый триместр. Сюда входят консультации акушера-гинеколога, терапевта-эндокринолога, маммолога и ЛОР-врача, анализы, УЗИ (в каждом триместре), КТГ (в третьем триместре), инструктаж по ЛФК.

Двадцать счастливых историй

В прошлом году в калужскую Клинику Боли пришли работать два замечательных, известных в городе доктора – акушер-гинеколог Любовь Анатольевна Казарян и эксперт по УЗИ беременных Алексей Викторович Михайлов. Под их наблюдением на свет появились уже 20 малышей. Своими впечатлениями от ведения беременности в клинике поделились пациентки Любови Анатольевны.

- Когда я забеременела, и встал вопрос, у какого доктора наблюдаться, моя родственница, врач, посоветовала мне обратиться именно к Любови Анатольевне, - рассказала Ольга. – Я выбирала между платным и бесплатным ведением беременности. Да, в самом начале довольно ощутимая сумма ушла на анализы, но потом ежемесячное наблюдение почти не было заметно для нашего бюджета. Спокойствие и комфорт этого стоят. В клинике мне оформили все необходимые документы – и обменную карту, и сертификат. Я от души благодарю Любовь Анатольевну за помощь и поддержку. Отношения у нас сложились, можно сказать, семейные. Это мой первый ребенок, поэтому было волнение, страх перед неизведанным, но я смогла собраться и в нужный момент вспомнить все, о чем мы говорили с доктором. Роды прошли хорошо, у меня родился прекрасный сын. После родов я снова наблюдаюсь у своего доктора. Мне понравилась клиника, буду обращаться сюда и в дальнейшем.

Другая пациентка, Ирина, недавно родила второго ребенка – дочку. Во время первой беременности она наблюдалась у доктора Казарян, и, забеременев во второй раз, решила обратиться именно к ней. Она начала искать, где сейчас принимает доктор, и нашла ее в Клинике Боли.

- Любовь Анатольевна – классный специалист. В этот раз я выбрала платное наблюдение во время беременности и не пожалела. Клиника удобно расположена. Не надо никуда бежать, чтобы сдать анализы или пройти УЗИ. Прием четко по времени, никаких очередей. Наше здоровье, наши дети – на что же еще тратить деньги, как не на это? Любовь Анатольевна стала для меня настоящим ангелом-хранителем. В эту беременность она помогла мне решить проблему с анемией и назначила эффективное лечение при кишечной колике. И после родов мне понадобилась помощь доктора, когда у меня возник лактостаз: она подсказала, какую первую помощь можно оказать себе в домашних условиях, и пригласила на прием. Вообще врач-гинеколог очень много значит для любой женщины, поэтому важно найти «своего». И я его нашла.

Жизнь после родов

Вскоре после выписки из роддома молодые мамы снова приходят на прием к врачу, чтобы узнать, все ли идет хорошо, как восстанавливается организм, и получить рекомендации по уходу за собой, питанию и образу жизни. Не только женщин, но и их мужей волнует вопрос о возобновлении интимных отношений после родов: на это тоже надо получить «благословение» акушера-гинеколога. Многие рекомендации индивидуальны, но есть и несколько общих правил. Предлагаем вашему вниманию советы доктора Казарян, которые актуальны для всех недавно родивших женщин.

  • После родов женщине нельзя принимать ванну, плавать в бассейне или купаться в открытых водоемах. Баня и сауна также противопоказаны.
  • Возобновление половой жизни рекомендуется не раньше, чем через 6-8 недель после родов, после осмотра врачом-гинекологом. То же самое касается спорта и тяжелых физических нагрузок.
  • Если изменился характер выделений, они стали более обильными или появился резкий неприятный запах – срочно обратитесь к врачу.
  • Прогулки на свежем воздухе полезны не только малышу, но и маме.
  • Чтобы было много молока, женщине необходимо отдыхать и много пить. Особенно усиливает лактацию теплое питье.
  • Перед кормлением рекомендуется выпить чашку теплого чая.
  • Кормление по требованию не предполагает сцеживание, но, если молока очень много, можно понемногу сцеживать, чтобы избежать лактостаза.
  • Кормящая мама может часто испытывать чувство голода – это нормально. Питаться нужно 5-6 раз в день.
  • Продукты лучше отваривать, тушить и готовить на пару, а от жареного, жирного и соленого желательно отказаться.
  • Придется отказаться также от шоколада, кофе, какао, цитрусовых, потому что они могут вызвать у ребенка аллергию.

Желаем здоровья и счастья всем нашим пациенткам и их малышам!

Лиц. № ЛО-40-01-001144 от 28.12.2015 г.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.


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Тэги: общество peклама клиника боли здоровье
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