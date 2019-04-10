Комфортная беременность - доступная роскошь

Семья мечтает о ребенке, и вот, наконец, тест на беременность показывает долгожданные две полоски. С этого момента в жизни будущих родителей начинаются перемены.
Платно или бесплатно?
Главная эмоция, конечно, радость, но есть место и тревоге о здоровье малыша и будущей мамы. Возрастают расходы семьи: качественные продукты, полноценное питание и витамины, «приданое» для младенца. Стоит ли закладывать в бюджет еще и платное ведение беременности?
Разумеется, каждая женщина имеет возможность бесплатно наблюдаться в женской консультации по месту жительства. Но надо быть готовой к тому, что доктору отводится всего 15 минут на прием каждой пациентки. Хватит ли этого времени, чтобы выслушать все ваши жалобы, вопросы и опасения, и подробно на них ответить? Поскольку врачи все же пытаются это сделать, неизбежны очереди. Но вряд ли можно рассчитывать на то, что доктор будет с вами на связи круглые сутки и сможет срочно проконсультировать в экстренной ситуации, когда счет идет на часы и минуты.
Поэтому многие женщины выбирают платное ведение беременности. Это возможность выбора специалиста, квалификация которого не вызывает сомнений, комфорт и немалая экономия времени. Если по условиям договора вам не придется единовременно выплатить клинике всю сумму за ведение беременности, то комфорт обойдется не слишком дорого. Например, в Клинике Боли стоимость этой комплексной услуги составляет 13 000 рублей за каждый триместр. Сюда входят консультации акушера-гинеколога, терапевта-эндокринолога, маммолога и ЛОР-врача, анализы, УЗИ (в каждом триместре), КТГ (в третьем триместре), инструктаж по ЛФК.
Двадцать счастливых историй
В прошлом году в калужскую Клинику Боли пришли работать два замечательных, известных в городе доктора – акушер-гинеколог Любовь Анатольевна Казарян и эксперт по УЗИ беременных Алексей Викторович Михайлов. Под их наблюдением на свет появились уже 20 малышей. Своими впечатлениями от ведения беременности в клинике поделились пациентки Любови Анатольевны.
- Когда я забеременела, и встал вопрос, у какого доктора наблюдаться, моя родственница, врач, посоветовала мне обратиться именно к Любови Анатольевне, - рассказала Ольга. – Я выбирала между платным и бесплатным ведением беременности. Да, в самом начале довольно ощутимая сумма ушла на анализы, но потом ежемесячное наблюдение почти не было заметно для нашего бюджета. Спокойствие и комфорт этого стоят. В клинике мне оформили все необходимые документы – и обменную карту, и сертификат. Я от души благодарю Любовь Анатольевну за помощь и поддержку. Отношения у нас сложились, можно сказать, семейные. Это мой первый ребенок, поэтому было волнение, страх перед неизведанным, но я смогла собраться и в нужный момент вспомнить все, о чем мы говорили с доктором. Роды прошли хорошо, у меня родился прекрасный сын. После родов я снова наблюдаюсь у своего доктора. Мне понравилась клиника, буду обращаться сюда и в дальнейшем.
Другая пациентка, Ирина, недавно родила второго ребенка – дочку. Во время первой беременности она наблюдалась у доктора Казарян, и, забеременев во второй раз, решила обратиться именно к ней. Она начала искать, где сейчас принимает доктор, и нашла ее в Клинике Боли.
- Любовь Анатольевна – классный специалист. В этот раз я выбрала платное наблюдение во время беременности и не пожалела. Клиника удобно расположена. Не надо никуда бежать, чтобы сдать анализы или пройти УЗИ. Прием четко по времени, никаких очередей. Наше здоровье, наши дети – на что же еще тратить деньги, как не на это? Любовь Анатольевна стала для меня настоящим ангелом-хранителем. В эту беременность она помогла мне решить проблему с анемией и назначила эффективное лечение при кишечной колике. И после родов мне понадобилась помощь доктора, когда у меня возник лактостаз: она подсказала, какую первую помощь можно оказать себе в домашних условиях, и пригласила на прием. Вообще врач-гинеколог очень много значит для любой женщины, поэтому важно найти «своего». И я его нашла.
Жизнь после родов
Вскоре после выписки из роддома молодые мамы снова приходят на прием к врачу, чтобы узнать, все ли идет хорошо, как восстанавливается организм, и получить рекомендации по уходу за собой, питанию и образу жизни. Не только женщин, но и их мужей волнует вопрос о возобновлении интимных отношений после родов: на это тоже надо получить «благословение» акушера-гинеколога. Многие рекомендации индивидуальны, но есть и несколько общих правил. Предлагаем вашему вниманию советы доктора Казарян, которые актуальны для всех недавно родивших женщин.
Желаем здоровья и счастья всем нашим пациенткам и их малышам!
Лиц. № ЛО-40-01-001144 от 28.12.2015 г.
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