«Замуровали, демоны»: директор пятой школы поднялся на крышу спортзала и ахнул

Вместе с директором школы Сергеем ЗЕЛЕНОВЫМ и завхозом Инной КЛЮЕВОЙ мы забираемся на крышу спортзала – того самого, который, согласно контракту, подрядчик должен был сдать ещё перед Новым годом, и всё никак.

Вид на город открывается шикарный: прямо перед нами – улица Кирова и Калужский драмтеатр. Но эта красота интересует нас сейчас меньше всего. Всё внимание обращено на кровлю. Именно с неё в ноябре прошлого года и начался многострадальный ремонт, которому пока конца-края не видно.

Дело – крыша

Как мы рассказывали, приёмка спортзала должна была состояться в 20-х числах марта. Однако директор школы категорически отказался подписывать документы о том, что объект готов к эксплуатации. Вместо этого он выставил подрядчику перечень претензий, в котором фигурируют 32 пункта.

Недавно к прежнему перечню претензий у руководства школы добавилось ещё одно – крыша.

- Меня смущало то, что работы здесь проводились очень недолго – всего два дня, - говорит Сергей Зеленов. – Но проверить свои сомнения в ноябре не получилось: выпал снег. Пришлось ждать весны. 25 марта я пригласил в школу специалиста организации, которая делала проект капремонта спортивного зала. Он поднялся на крышу, осмотрел её, сравнил выполненные работы с проектом.

Оказалось, что и кровлю подрядчик сделал по-своему.

- По проекту на крыше должно быть установлено 10 аэраторов. Это особые устройства, функция которых заключается в освобождении подкровельного пространства от излишков влаги, - объясняет директор школы. – Вообще нет металлических защитных фартуков. Из-за этого вода во время дождя течёт с крыши прямо по стенам, в итоге они сыреют.



В проекте аэраторы есть.

Но и это ещё не всё – рабочие зачем-то замазали вентиляционную шахту, из-за чего она перестала работать.

- Теперь в зале стоит духота, как в бане, - добавляет Инна Клюева. – Представляете, что там будет, когда дети начнутся заниматься?

С этой проблемой, возможно, справилась бы, вентиляционная система, но её, как мы рассказывали, в спортзале не установили, хотя в проекте она тоже есть.

Аэраторов нет, но они есть

После осмотра крыши специалистом руководство школы составило акт осмотра выполненных работ и направило документ городскому голове и в Управление капитального строительства Калуги. 1 апреля Сергей Зеленов получил ответ за подписью руководителя УКС Кирилла ДАНИЛЫЧЕВА. В своём письме тот сообщает, что аэраторы не были установлены по причине того, что они применяются на вентилируемой кровле. «Данная кровля не является вентилируемой», - говорится в документе.

Решение это само по себе спорное. Как нам пояснил специалист по кровельным работам с многолетним стажем, на старых крышах – а кровле спортзала в 5-й школе уже 40 лет – аэраторы устанавливаются всегда, чтобы керамзит, который укладывается в качестве утепляющего слоя, проветривался.

Но самое главное – другое, а именно: документ под названием «Локальный сметный расчёт № 02-01-03». В нём фигурируют и отсутствующие защитные парапеты, и 10 аэраторов.

… На прошлой неделе в спортзале возобновились ремонтные работы. Выполняет их уже другая подрядная организация. Завершить их необходимо к 19 апреля. А вот как решится вопрос с крышей, неизвестно.

А в это время

На прошлой неделе школа № 5 оказалась в центре общественного внимания ещё по одной причине: в её столовую пожаловала прокуратура. Причиной визита послужила публикация в одном из городских изданий, в которой Сергей Зеленов высказался по поводу сомнительного школьного питания от нового поставщика. Конкурс она выигрывает второй год подряд.

Эта компания «прославилась» на всю страну после скандала в ульяновском Суворовском училище, где около 30 кадетов попали в больницу с подозрением на эхинококкоз.

В калужском Минобре заявили, что в нашем регионе подобных инцидентов не было. Однако и у нас сотрудники этой организации всё же «отличились». У пяти работников пищеблока в школе № 5 в медкнижках не было анализов на брюшной тиф и стафилококк, прививок от кори, краснухи и гепатита. Тем не менее, они приступили к работе. Руководство школы немедленно направило в адрес компании письмо с просьбой устранить нарушения.

Возможно, они имели место не только в 5-й школе, но и в других образовательных учреждениях, где работала данная компания, однако, только один директор осмелился сказать об этом вслух.

Руководство Управления образования г. Калуги в лице её начальника Ольги ЛЫТКИНОЙ считает проблему несколько надуманной.

- Мы проверяли эту компанию и каких-либо нареканий к качеству продуктов у нас не было, - заявила она на прошлой неделе в эфире ТРК «Ника». – Я хотела бы напомнить, что за организацию питания в школе отвечает в первую очередь её руководитель... Потому что, когда возник вопрос о не до конца оформленных медкнижках, ну, извините, это в первую очередь ответственность директора образовательной организации. Как он разрешил работать пищеблоку, если видит, что у какого-то сотрудника медосмотр пройден не до конца? Это преступная халатность, я считаю.

Обвинения в «преступной халатности» Сергей Зеленов считает безосновательными.

- Согласно гражданско-правовому договору между школой и питающей организацией, ответственность за отсутствие у персонала пищеблока санитарных книжек со своевременным медицинским осмотром несёт подрядчик, а не школа, - говорит Зеленов.

В этом свете стремление перевести на него стрелки выглядят попыткой свести счёты с неудобным директором, который позволяет себе слишком многое: даже подписывать акты о сдаче-приёмке плохо отремонтированного спортзала, не согласовав это решение с вышестоящим начальством.

Поставить Зеленова на место калужский упробр пытался и ранее, но вот в «преступной халатности» ещё не обвинял. И оставлять эти высказывания без ответа директор 5-й школы, по его словам, не намерен.

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