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Битва за спортзал: после капремонта его не могут сдать уже два месяца

29.03.2019 21:30 0 165 Оксана КОЛОСОВА, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Битва за спортзал: после капремонта его не могут сдать уже два месяца

- Я ни одного документа не подпишу, пока все замечания, указанные здесь, не будут устранены! – говорит директор школы № 5 Сергей ЗЕЛЕНОВ, отдавая специалистам Управления капитального строительства листок бумаги, на котором вверху написано: «Дефекты, выявленные при осмотре большого спортивного зала».

Далее следует весьма внушительный перечень этих самых дефектов – всего 32 пункта, которые Зеленов и его коллеги обнаружили после окончания ремонтных работ.


Сергей ЗЕЛЕНОВ зачитывает свои замечания начальнику Управления капитального строительства г. Калуги Кириллу ДАНИЛЫЧЕВУ и его подчинённым.

Сикось-накось  

Комиссия УКС пришла в школу, чтобы принять спортзал после завершения капитального ремонта. Однако с первых минут стало ясно, что приёмка, вряд ли, состоится.

- Не установлена защита окон со стороны зала и стадиона. Новая входная дверь покрыта ржавчиной, - перечисляет выявленные недостатки директор школы. – Не удалены неровности под линолеумом в спортивном зале. Вы помните, как я с этим боролся. Полы сделаны совершенно косячно! Сейчас более-менее выровняли, но мне всё равно не нравится! Не установлена вентиляционная установка, отсутствует отмостка. В раздевалке для девочек не сделан туалет, отсутствует умывальник. Унитаз установлен по диагонали, к водопроводу не подключен. В душевой отсутствует душ. Частично отсутствует напольная плитка, эти места замазаны раствором. Пол в рекреации разного уровня. Я чуть не упал здесь уже два раза. Я говорил об этом строителям, на что они мне ответили: «Это предусмотрено в проекте».

На урок физкультуры – с молотком

Большой спортивный зал в 5-й школе не ремонтировался капитально лет 40.

- С 2015 года я постоянно обращал на это внимание руководства Управления образования, на что мне отвечали: «Отремонтируем, когда появятся деньги», - рассказывает Сергей Зеленов. – Так прошло года два. Учителя физкультуры стали жаловаться, что они ходят на урок с молотком и перед его началом занимаются тем, что забивают торчащие из пола гвозди. Мы сделали акт визуально-инструментального обследования, на основании которого спортзал был закрыт как аварийный.

По этой причине с нынешнего учебного года ученики средних и старших классов занимаются физкультурой в малом спортивном зале, которым раньше пользовалась начальная школа. У младших классов уроки физкультуры теперь проходят в актовом зале.

- Я обратился за помощью к министру образования и науки Калужской области Александру Аникееву, - продолжает Сергей Зеленов. – Он ответил: «Добро. Делайте проект». Изначально предполагалось, что его стоимость составит 9-10 миллионов рублей. Однако после процедуры осмечивания в июне 2018 года проект «похудел» до 7 млн. 700 тыс. рублей. Затем сметы пересматривались трижды, после чего «упали» до 5 млн. 867 тыс. рублей. Из Управления финансов проект вернулся ещё более «постройневшим».

На аукционе начальная стоимость контракта на выполнение капитального ремонта спортзала составила 4 млн. 900 тыс. рублей. В торгах приняла участие всего одна организация – компания из Обнинска. С ней и заключили контракт.

Половой вопрос

К работам строители приступили вскоре после ноябрьских праздников. Завершить их они должны были 24 декабря. 30 ноября в школе побывали специалисты городской управы во главе с градоначальником. После посещения школы он написал на своём канале в Telegram: «Проверил ремонт спортзала в школе №5. Дал поручение Управлению капитального строительства строго контролировать ремонт этого объекта. Спортзал должен быть готов к концу этого года».

С тех пор прошло более трёх месяцев – спортивный зал всё ещё не сдан.

Ремонтные работы предполагали починку крыши, приведение в порядок электрики, раздевалок, душевых и санузлов.

– Самое сложное – это полы, которые не менялись 40 лет, - рассказывал нам в ноябре прошлого года директор 5-й школы.

На полах строители и споткнулись.

- У компании возникли проблемы с доставкой бруса, который предназначался для покрытия пола. Было предложение заменить брус досками, но и их в необходимом количестве достать не удалось. В итоге решили делать наливные полы, а сверху положить линолеум.

У руководства Управления капитального строительства Калуги и подрядчика несколько иная версия тех же событий.

- При разработке проекта было проведено локальное обследование полов, - поясняет начальник УКС Кирилл ДАНИЛЫЧЕВ. – Но, когда мы их вскрыли и увидели основание, то поняли, что их нельзя использовать. Приняли решение делать спортивное покрытие и выполнить под него бетонное основание.

«Половой» вопрос удалось разрулить, по словам заместителя гендиректора подрядной организации Татьяны ВАРЕЧКИНОЙ, только 29 декабря. То есть спустя 5 дней после того, как закончился срок действия контракта.

Смотреть, как ремонтируют полы, Сергей Зеленов приходил каждый день. Претензии к качеству работ у него возникли сразу.

- Строители не зачистили бетон, оставили камешки, которые вздули линолеум. А камешки были гранитные. Также они не заделали швы там, где был бетон. В этих местах линолеум провалился. И так везде: там неровно, тут «морщины», здесь проваливается. В итоге линолеум они сняли, щели заделали, пылесосом убрали камни. В общем, объект делался с большими сложностями. На все мои замечания подрядчик отвечал: «А этого в проекте нет!» Раза два я инициировал совещания у мэра, но дела всё равно шли не шатко не валко.

Директор придирается?

Вместе со специалистами УКС и представителем компании-подрядчика осматриваем спортивный зал, раздевалки, душевые. Стены в спортзале действительно сырые, вентиляционная система отсутствует, как и разметка на полу.

В мужском санузле зияет дыра от старого светильника, в туалете для девочек нет раковин.


Так выглядит душевая для девочек.


Места, где отсутствует плитка, просто замазали цементным раствором.


Из стен торчат провода.

- А что – здесь должны быть раковины? – интересуется у завхоза один из сотрудников УКС.

- Ну вообще-то это туалет – здесь должны быть раковины! – отвечает она, слегка удивляясь.

- Смотрите, вот проектная документация. Если я вам сейчас её дам, вы найдёте раковины?

Позже выясняется, что сантехника проектом всё-таки была предусмотрена, но и её, и вентиляцию пришлось исключить из-за решения делать наливной пол, которое, по словам Кирилла Данилычева, удорожало работы примерно на 1 млн. рублей.

– Но часть умывальников и унитазов подрядчик установил за свой счёт, - отмечает он. – Хочу обратить внимание, что он выполнил за свои средства много работ, которые не входили в контракт.

Татьяна Варечкина с предъявленными в адрес строителей претензиями не согласна:  

- Те замечания, о которых директор школы говорил раньше, мы устранили. После этого он пришёл и сказал, что его всё устраивает. Это было неделю назад.  

- Сегодня мы слышали, что директора устраивает не всё, - говорю я.

- Ну у него очень часто мнение меняется! – отвечает Варечкина.

- 10 дней назад здесь были и директор, и тренеры – замечаний ни по полам, ни по стенам, ни по унитазу не было вообще, - уверяет меня один из сотрудников горуправы. – Эти 32 пункта родились буквально в последние дни. Если мы придём сюда через неделю, получим от него ещё один список с замечаниями.

Чиновники хором уверяют меня, что фактически зал был отремонтирован ещё в середине января. Если недостатки и есть, то довольно незначительные. И дело вовсе не в плохом подрядчике, а в придирчивом директоре.  

- Что ж они сочиняют! – возмущается учитель физкультуры. – Они в январе только катать линолеум начали!

По мнению педагога, спортзал к занятиям пока не готов. Её тоже смущают и не слишком ровные полы, и высокая влажность в помещении. Специалисты УКС считают иначе.

- Разве что-то несёт угрозу жизни детей? – снова вставляет свои 5 копеек сотрудник управления. – Разве то, что на двери ржавчина, мешает заниматься в спортивном зале? И по поводу вентиляции. Раньше без неё занимались – и ничего!

Предпринимаю несколько попыток выяснить у чиновников, как скоро подрядчик всё же устранит те «незначительные замечания», которые на данный момент имеют место. В ответ слышу витиеватые и очень неконкретные фразы.

- Такими темпами вы ещё месяца два будете устранять недостатки, - вздыхаю я, отчаявшись услышать что-то более определённое.

- Можете написать: если подрядчик не устранит замечания в течение двух недель, мы переведём эту работу в суд, - говорит начальник УКС.

Дождаться апреля

Через несколько дней после несостоявшейся приёмки спортзал 5-й школы осмотрел городской голова. После этого дал указание: довести объект до ума в течение месяца.

Впрочем, заранее кричать «ура» и подкидывать в воздух чепчики, пожалуй, не будем. Ещё свежа в памяти история со строительством мансарды и пристройки к ДШИ № 4, которое должно было завершиться к 1 сентября 2018 года, а заканчивается только сейчас, несмотря на указание городского головы достроить здание к ноябрю. Заказчиком тех работ являлось также Управление капитального строительства. Посредством УКС в этом году планируется делать и капремонт кровель в трёх школах Калуги: №№ 3, 9 и 14.

- Если эти крыши станут ремонтировать так же, как наш спортзал, это будет катастрофа, - говорит Зеленов. – На совещании у мэра я уже высказал свои опасения. Одному из директоров тоже позвонил, сказал: «Готовься: пинать придётся каждый день…»

Эта статья была опубликована в №13 газеты «Калужский перекрёсток» от 27.03.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.


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Авторы
Оксана КОЛОСОВА 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: общество
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