Спортзал в школе №5 отремонтируют за 5 миллионов рублей

Последние два года все классы занимаются физкультурой в малом спортивном и актовом залах.

Утром в пятницу, 30 ноября, представители городской управы побывали в средней школе № 5, чтобы посмотреть, как идут ремонтные работы в большом спортивном зале. Занятия в нём не проводятся второй год по причине аварийного состояния помещения.

«Проверил ремонт спортзала в школе №5, - написал градоначальник Дмитрий Разумовский на своём канале в Telegram. – Дал поручение Управлению капитального строительства строго контролировать ремонт этого объекта. Спортзал должен быть готов к концу этого года».

Мы поинтересовались у директора школы Сергея ЗЕЛЕНОВА, реально ли уложиться в поставленные сроки.

- Реально, но работать придётся в три смены, - прокомментировал он. – Самое сложное – это полы, которые не менялись 40 лет.

Во время ремонтных работ планируется также привести в порядок электрику, обновить раздевалки, душевые и санузлы. Уже починили крышу. Поскольку в январе уроки физкультуры будут проходить в лыжном формате, занятия в большом спортзале планируется возобновить в феврале.

- На ремонт выделено 5 млн. рублей, - говорит Сергей Зеленов. – Это средства областного бюджета. Получить их удалось благодаря министру образования и науки региона Александру Аникееву.

Пол в зале не меняли 40 лет.

Во время визита в школу городского головы Зеленов также поделился идеей строительства ещё одного небольшого стадиона, на котором могли бы заниматься учащиеся начальных классов. Необходимый для этого земельный участок площадью примерно 600 кв.м рядом с образовательным учреждением имеется, он находится в муниципальной собственности.

Кроме того, по соседству есть ещё одна свободная территория площадью также около 600 кв.м, которая много лет пустует. По мнению Сергея Зеленова, её также можно было бы использовать под нужды школы.

Городские власти заинтересовались этим вопросом.

Уважаемые читатели! А какие воспоминания с уроков физкультуры в школе остались у вас? Расскажите в комментариях!