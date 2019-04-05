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Пожароопасный сезон объявили в Калужской области

05.04.2019 10:03 1 341 Дмитрий Ивьев
Пожароопасный сезон объявили в Калужской области

В четверг, 4 апреля, на территории Калужской области объявлен пожароопасный сезон. Соответствующий приказ подписала министр природных ресурсов и экологии Варвара Антохина.

- Открытие пожароопасного сезона во всех муниципалитетах региона предполагает готовность сил и средств к немедленному тушению пожаров, но не ограничивает нахождение населения в лесах, - пояснили в пятницу в пресс-службе правительства.

Специалисты отмечают, что основными причинами лесных пожаров в это время года являются пал травы жителями и нарушения правил пожарной безопасности.

- На сегодняшний  день зарегистрировано более 200 возгораний и один пожар в Людиновском лесничестве на площади 0,4 га,  который удалось оперативно локализовать  и  потушить на малой площади, - отмечается в сообщении министерства.

Всех калужан просят соблюдать культуру поведения в лесах. А при обнаружении возгораний  немедленно сообщать об этом на «прямую линию» лесной охраны  по телефону 8-800-100-94-00.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: общество
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