Пожароопасный сезон объявили в Калужской области

В четверг, 4 апреля, на территории Калужской области объявлен пожароопасный сезон. Соответствующий приказ подписала министр природных ресурсов и экологии Варвара Антохина.

- Открытие пожароопасного сезона во всех муниципалитетах региона предполагает готовность сил и средств к немедленному тушению пожаров, но не ограничивает нахождение населения в лесах, - пояснили в пятницу в пресс-службе правительства.

Специалисты отмечают, что основными причинами лесных пожаров в это время года являются пал травы жителями и нарушения правил пожарной безопасности.

- На сегодняшний день зарегистрировано более 200 возгораний и один пожар в Людиновском лесничестве на площади 0,4 га, который удалось оперативно локализовать и потушить на малой площади, - отмечается в сообщении министерства.

Всех калужан просят соблюдать культуру поведения в лесах. А при обнаружении возгораний немедленно сообщать об этом на «прямую линию» лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.