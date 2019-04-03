Замять скандал: краеведы и собственник решают, как спасти дом Яковлева

Во вторник, 2 апреля, у дома Яковлева на улице Луначарского встретились краеведы, архитекторы, реставратор, волонтёры и один из собственников здания, чтобы обсудить его дальнейшую судьбу.



Дому нужна «Скорая помощь».



Краеведы (слева) и одна из собственников Зоя ЗОЛОТОВА (справа).

Напомним, что владелица дома заявила, что готова его воссоздать в изначальном виде. Подчеркнув, что восстановлению дом не подлежит, это будет новодел. Архитекторы считают, что новодел городу не нужен. Краеведы же уверены, что избушку Берендея можно сделать, используя сохранившиеся элементы.

Сейчас дом Яковлева находится в жутком состоянии. Уцелевшие развалины не отражают всей ценности и значимости этого объекта. А ведь он был выполнен в стиле модерн. Подобных домов в Калуге больше нет.



Архитектор-реставратор Юрий ШИЛЕНКОВ осматривает дом, оценивая, есть ли смысл здесь хоть что-то сохранять.

- Люди отсюда бежали, пять семей мы расселили. Они буквально за один вечер собрали вещи и съехали, - рассказала собственница. – До сих пор мне звонят и благодарят. Здесь жить было просто невозможно! А сносить его начали, так как бомжи стали ночевать, боялась, что все сожгут.

- А вы знали, что этот дом представляет из себя ценность?

- Вы не видели, что сносите? Вас ничего не смутило?

- Заколотили бы окна и двери, поставили забор, и никто бы сюда не залез. Сейчас же не лазают!

- Мы вам ничего снести больше не позволим! – перекрикивали собственницу и друг друга краеведы.

- Я вас всех выслушаю, только спокойно, - отвечала Зоя Золотова. – Дом выкупался с аукциона. На тот момент он не был памятником. Да разве ж я знала, что так всё получится? За что я страдаю? Я людям купила квартиры. Если бы я снесла памятник, это одно. Да и сейчас я иду на встречу, готова ещё и восстановить, чтобы было хорошо и красиво.

Зоя Золотова рассказала нашему изданию, что она москвичка. О доме Яковлева до скандала, связанного с его сносом, ничего не знала. По её словам, у этого дома есть и вторая собственница, она тоже проживает в столице.



Архитектор Александр ФОКИН (слева) и краеведы.



Собственница здания Зоя Золотова, заместитель председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Екатерина Иванова и архитектор Ольга Степанова.



Председатель совета областного отделения ВООПИиК Владимир КОБЗАРЬ рассматривает изразцы.

- Куда делись декоративные украшения? – спрашивали собравшиеся.

- Весь декор снят, всё, что можно, отломали! - возмущались краеведы.



Канувший в лету декор.

По словам собственницы, деревянные украшения просто вынесли на свалку.

- Что могли уволокли, все разбили, наверное, чёрные копатели искали золото, - предполагали присутствующие.

- Изразцы тоже унесли, фриз остался на печке.

- Печка была угловая, но тоже вся разбита.



Так выглядел дом после работы волонтёров.



А так сейчас.

- Чтобы замять этот скандал, надо дом восстановить. Мы готовы помочь, в каких-то работах поучаствовать. Работы должны быть совместными. Осталась обида: разрушили восстановленный дом. Я за то, чтобы оставить эту часть дома, аккуратно всё расчистить, - объяснял Владимир Кобзарь собственнице.

- Мы восстановим, надо думать как, - ответила на это она.

- С моей точки зрения, было бы целесообразно сохранить ту угловую комнату, во сяком случае, тот кусок, если возможно, - дал своё заключение после осмотра реставратор.

- А если его сделать новоделом? – спрашивала собственница.

- Вы потолки сможете сделать такие? Там внутри интерьер сохранился, - стал объяснять реставратор.

- У нас есть кому делать, – ответила на это Зоя Золотова.

Не забыли краеведы упомянуть и о соседнем доме – доме драматурга Соловьёва, который одновременно с домом Яковлева был выведен из списков объектов культурного наследия. Но собственница даже не стала обсуждать этот вопрос.

- Я вас услышала. Здесь будет общественная площадка, построим что-то в виде классицизма. Будем все довольны, ещё и чай во дворе попьем, - сказала она на прощание.

В итоге на следующей неделе представили калужского ВООПИиК планируют встретиться с собственницей, чтобы более детально обсудить судьбу дома. На встречу собираются пригласить городского голову.

Напомним, что снос дома Яковлева вызвал общероссийский скандал. Ведь впервые в нашей стране снесли здание, которое за свой счёт привели в порядок волонтёры. Краеведы давно говорили о его ценности и даже подали документы на включении дома в список объектов культурного наследия.

Уважаемые читатели, как вы думаете, что в итоге будет с этим домом? Пишите в комментариях!