ТЮЗ под «куполом»: давай сделаем это по-быстрому!

Сегодня, 1 апреля, исполнилось ровно два года, как городские власти ликвидировали торговлю под «куполом», и это не шутка. Закрывали рынок под предлогом создания там детского центра. Однако ни эту идею, ни какую-либо другую (а их было несколько) воплотить в жизнь не удалось.

Руководство областного центра не раз признавалось, что чётких планов по дальнейшему использованию купольной конструкции у них нет. Совершенно очевидным для чиновников было только одно: рынок туда не вернётся никогда.

На помощь снова пришёл губернатор Анатолий АРТАМОНОВ, предложивший разместить в здании на Марата, 1 Театр юного зрителя. Реализовать эту задумку планируется в течение ближайших двух лет.

- Я думаю, это будет достойный подарок городу к его юбилею, - заявил глава региона на отчёте городского головы Калуги 11 марта.

Финансирование реконструкции «купола» под ТЮЗ будет вестись в рамках федерального проекта «Культура».

- Он подразумевает реконструкцию и ремонт театров юных зрителей по всей России, - пояснил в интервью изданию «АиФ-Калуга» министр культуры и туризма Калужской области Павел СУСЛОВ. – Всего по стране будет отремонтировано или реконструировано около 40 ТЮЗов. Мы вошли в этот перечень, поэтому, как только у нас будет готов проект, определена стоимость работ, мы получим федеральное финансирование.

По словам Суслова, тендер по выбору подрядчика, который займётся проектированием, уже состоялся. Какая компания выиграла торги, министр не сообщил. Представить результаты своей работы организация должна до конца 2019-го. То есть на строительство столь грандиозного проекта, по сути, будет всего один год.

Калужане к идее ТЮЗа под «куполом» отнеслись скептически. Несколько экспертов, с которыми мы советовались: архитектор Сергей ТКАЧЕНКО и архитектор-градостроитель Илья ЗАЛИВУХИН, – считают, что такой проект может быть успешно реализован, но при определённых условиях: если, во-первых, на выходе появится не отдельно взятый объект, который подомнёт под себя всё, что находится рядом, а некий театрально-культурный общественный комплекс, который станет точкой роста для всей территории вокруг него.

Во-вторых, считают эксперты, уже сейчас, на уровне идеи, должны быть понятны такие моменты, как сроки окупаемости проекта, стоимость билетов, репертуар театра, в какую сумму будет обходиться бюджету содержание объекта.

- То есть должна быть чёткая программа развития этого места, - комментировал нашему изданию Илья Заливухин, - а не так: давайте сделаем театр, а потом туда кто-нибудь придёт.

Такой чёткой программы у города нет. Более того, как выяснилось на пресс-конференции градоначальника Дмитрия РАЗУМОВСКОГО, состоявшейся на прошлой неделе, горуправа пока даже не обсуждала с министерством культуры данный проект.

- Давайте действовать последовательно. Пока идёт проектирование, - сказал, в частности, городской голова. – По его результатам есть планы включиться в федеральные программы для финансирования создания Театра юного зрителя. Это одно из базовых предложений. Будет программа – будет финансирование, начнётся ремонт, будет переезд, будем определяться уже, что делать. На самом деле, об этом надо спросить наше министерство культуры, мы с ним это пока не обсуждали.

В соцсетях некоторые жители Калуги предлагают провести городской опрос на тему: что хотят видеть в здании бывшего рынка калужане? Кстати, на своей первой пресс-конференции в мае прошлого года Дмитрий Разумовский пообещал, что непременно поинтересуется мнением горожан по поводу будущего «купола». На минувшей неделе градоначальник сказал, что это обещание исполнил.

– Например, мы вместе термы обсуждали. Для меня совершенно однозначным является то, что большинство калужан будут выступать за то, чтобы там появился детский объект. Абсолютно. Я даже в этом не сомневаюсь. Какая-то часть людей, которая, к сожалению, до сих пор не может пережить, что произошло с рынком, будут выступать за рынок. Но большая часть калужан – это совершенно чётко в дискуссии прослеживалось – не против, а обеими руками за то, чтобы там появился детский центр, объект для семейного отдыха. И вот такой объект мы там будем делать.

Дмитрий Олегович немного лукавит: на встрече в октябре 2018 года, где обсуждалась возможность размещения под «куполом» термального комплекса, речь о детских объектах, тем более театре, в принципе не шла. За два года вообще не проводилось ни опросов, ни масштабных обсуждений на тему того, что калужане хотели бы видеть на этом месте, так же, как и исследований, которые подтверждали бы, что под «куполом» уместен именно детский объект.

Можно даже предположить, почему власти проигнорировали эту работу – из опасений, что большинство горожан проголосуют вовсе не за детский центр или театр, а, например, за рынок. В этом смысле чиновники очень ловко переставляют акценты: мол, если вы против ТЮЗа – значит, за возвращение под «купол» торговли.

- Мы сейчас говорим не об этом – возможно, рынок на данный момент действительно уже неактуален, - подчеркнули мы на пресс-конференции. – Мы сейчас говорим о том, какой объект там будет уместен. Исследований, подтверждающих, что под «куполом» будет актуален именно ТЮЗ, не было.

- Если делать серьёзное исследование, тогда надо заказывать большую работу, - ответил Разумовский. – Это не только голосование: кто за, кто против. Это надо исследовать в целом город, надо смотреть, какие есть сообщества, как выстраиваются коммуникации, различные пешеходные и транспортные потоки. То есть это вопрос глубины. В моей картине мире того, что мы провели, достаточно, чтобы понять, что большинство калужан за то, чтобы там было что-то, связанное с детьми.

Рядом уже разбит сквер. Мы его дальше будем развивать. Если появится Театр юного зрителя, там будут сопутствующие объекты: небольшие детские кафе, какие-то игровые комплексы, и это классно, это правильно. Это гораздо лучше, чем то, что предлагали раньше. Я думаю, как таковых глубоких исследований не будет, потому что это отдельное финансирование, отдельный масштабный проект, который затянет сроки реализации минимум года на полтора, если по-хорошему, правильно делать.

У нас есть возможность привлечь федеральные ресурсы и сделать там действительно хороший, качественный объект. Я в этом ничего плохого не вижу. Если мы будем долго, внимательно рассуждать, а что бы там могло быть, а давайте вернём рынок или что-то другое, мы не сдвинемся с места. Варианты уже найдены. Что плохого? Проголосовать надо? Давайте на вашем сайте устроим голосование, если это нужно. Масштабные исследования по этому поводу я точно заказывать не буду, потому что они стоят от 10 миллионов рублей и выше, если правильно и грамотно делать: с обследованием, социологией.

На этом наша с городским головой дискуссия о судьбе «купола» завершилась, да и продолжать её смысла не было. Мне чётко дали понять, что «правильно и грамотно» город делать не намерен, потому что это слишком долго – нацеленность исключительно на быстрый результат.

Вот только быстро – далеко не всегда означает хорошо. Это подтверждают проекты последних нескольких лет, реализованные либо на скорую руку (скверопарк), либо наполовину (Губернский парк).

Что же касается предложения городского головы провести опрос о судьбе здания рынка на нашем сайте, то мы проводили их раз пять. Результат всегда один и тот же, и он не в пользу детских объектов.

Уважаемые читатели! Как вы считаете, что в итоге будет с куполом? Пишите в комментариях!