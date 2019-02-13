«Купол» превращается... превращается... в театр!

Недавно калужане вздрогнули от очередного неожиданного предложения, связанного с дальнейшей эксплуатацией купольной конструкции бывшего рынка. Губернатор Анатолий АРТАМОНОВ на встрече со студентами КФ МГТУ им. Баумана рассказал, что там может разместиться... Театр юного зрителя.

«Поначалу мне не очень понравилось, — цитируют главу региона наши коллеги из издания «Калужские губернские ведомости». — Но потом присмотрелся и заинтересовался. В центре должен быть сам театр, а по сторонам — кафе для детей, игровые сооружения и развлекательные площадки».

«Никому ничего не скажу...»

Руководство областного центра подтвердило, что такой сценарий, действительно, рассматривается. Однако чётких планов по дальнейшему использованию здания на улице Марата у гор­управы, как выяснилось, по-прежнему нет.

— Объект на месте «купола» бывшего рынка обязательно появится, — прокомментировал нам градоначальник Калуги. — Что касается текущих переговоров с инвесторами, то по понятным причинам называть самих инвесторов я сейчас не могу. Но совершенно точно там есть несколько сценариев, по каждому из них мы ведём проработку. В том числе и по тому сценарию, который был озвучен: возможно, это будет Театр юного зрителя. Повторюсь: пока это — под знаком вопроса.

Городской голова пообещал: как только какой-либо вариант дальнейшей эксплуатации здания бывшего рынка будет подготовлен, его вынесут на общественное обсуждение.

«Как дурень со ступой»

Очередная задумка местных властей вызвала бурю негодования среди калужан, что, впрочем, неудивительно. Торговлю под «куполом» два года назад ликвидировали под предлогом, что после ремонта здание отдадут под детские кружки. Затем его неудачно пытались сдать в концессию: инвестор планировал обустроить там развлекательный коммерческий комплекс. После этого на «купол» имели виды предприниматели из Ижевска: они хотели разместить там термальный комплекс, но горожане этому воспротивились. Также говорили о возможности реконструкции здания под большой детский спортивно-оздоровительный центр.

«Сколько же ещё идей придётся придумать и озвучить народу, прежде чем «купол» развалится и можно будет развести руками и сделать, к примеру, парковку, — иронизируют читатели нашего портала kp40.ru. — Как говорила моя бабушка, «носятся как дурень со ступой» с этим полууничтоженным рынком».

«Очередное прожектёрство»

Отбросив эмоции в сторону, мы решили поинтересоваться у специалистов: что думают они по поводу этого предложения?

— На мой взгляд, очередное прожектёрство, — считает Александр КЛИМОВ, специалист одной из калужских строительных компаний. — Здание рынка — типовой проект, и, надо отдать должное, проектировать в СССР умели. В него заложено именно то, что должно быть в помещении, предназначенном для такого вида деятельности. На мой взгляд, переделывать здание под театр — сомнительная затея. Слишком много придётся переделывать, усиливать, приспосабливать. Уверен на 99%, что это обойдётся дороже, чем построить новое здание театра.

ТЮЗ под «зонтиком»

Ещё два наших эксперта: архитектор Сергей ТКАЧЕНКО, проработавший в должности главного архитектора г. Калуги с 2013 по 2015 год, и московский архитектор-градостроитель Илья ЗАЛИВУХИН, сделавший для областного центра несколько проектов и потому хорошо знающий Калугу, об идее губернатора отзываются менее категорично.

— То, что современность порождает такой большой проект, который позволит вписать в старые формы новое содержание, это очень хорошо, — считает Сергей Ткаченко. — В архитектуре Калуги много того, что достойно повторения на очередном, новом символическом витке и что могло бы стать очередным стимулом пробуждения самоидентификации калужан. Но такой проект может иметь место только при условии, если на выходе мы получим не отдельно взятый объект, который подомнёт под себя всё, что находится рядом, а некий театрально-культурный общественный комплекс, который станет точкой роста для всей территории вокруг него. Разумеется, никто не говорит о том, что все эти планы необходимо осуществить завтра, но они должны быть запроектированы, обсуждены с жителями и поддержаны властями.

Что касается приспособления купольной конструкции под новую функцию, то этот вопрос можно было бы решить, выстроив под крышей бывшего рынка здание театра. Получится уникальное строение, накрытое «куполом», как зонтиком. Но, прежде чем делать это, нужно очень тщательно обследовать конструкцию здания рынка, чтобы потом оно вдруг не рухнуло. К сожалению, такие случаи уже бывали. И, конечно, необходимо помнить, что для реализации такого масштабного проекта нужны профессионалы.

«Чем плох рынок?»

— Может ли под «куполом» быть Театр юного зрителя? В принципе, да, — рассуждает Илья Заливухин. — Там может появиться любая общественная функция: театр, рынок, детский центр, цирк, оранжерея или ещё что-то. В современном мире важны не здания сами по себе, а содержание, которое они несут. Но, если мы говорим о театре, то уже сейчас, на уровне идеи, необходимо понимать, кто станет финансировать этот проект, кто будет режиссёром в этом театре, какой репертуар он будет ставить, сколько будет стоить билет, каковы сроки окупаемости проекта. То есть должна быть чёткая программа развития этого места, а не так: давайте сделаем театр, а потом туда кто-нибудь придёт.

На мой взгляд, нужно проводить конкурс не на архитектурную концепцию, а на грамотного оператора. Изначально должны быть заинтересованные в этом проекте люди, готовые его реализовать, которые смогут на этом объекте зарабатывать и в то же время будут генерировать налоги в бюджет.

Горожанам должны быть представлены разные сценарии развития данной территории, в том числе и возможность размещения там нового, современного рынка. Почему нет? В любом городе мира рынок — это место, куда съезжаются не только фермеры. Это пространство, где есть интересные общественные места, куда люди приходят не только за покупками, но и чтобы отдох­нуть, пообщаться, посидеть в кафе. В Москве таким местом является Даниловский рынок. По нашему проекту в центре Наро-Фоминска недавно был построен городской рынок «Каравай».

В этом явлении нет ничего ни плохого, ни противного. Чем плох тот же Даниловский рынок в Москве? Повторюсь: успех проекта зависит от того, кто им будет заниматься. При желании абсолютно любой объект — цирк это или театр — можно превратить в непосещаемое место.

Важно также сказать, что купольная конструкция рынка является уникальной, и в любом случае её необходимо сохранить. Это должно быть одним из обязательных условий программы развития данной территории.

Доживём до юбилея

1 апреля исполнится ровно два года, как здание рынка пустует. Городские власти уверяют, что для «купола» эпоха Ренессанса настанет уже совсем скоро. На носу 650-летний юбилей города, который мы будем праздновать в 2021-м. Это та дата, к которой вся центральная часть Калуги должна сверкать и блестеть. Но, учитывая предыдущие «прожекты» областных и городских властей, начатые, но так и не доведённые до ума, а также очень сжатые сроки, у калужан есть веские основания сомневаться в том, что через год или два на месте бывшего рынка они увидят нечто прекрасное.

Эта статья была опубликована в №7 газеты «Калужский перекрёсток» от 13.02.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.