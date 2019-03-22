Ребёнок с ножом в школе: прокуратура занялась мальчиком, который терроризирует класс

Прокуратура проводит проверку после публикации информации о том, что в обнинской школе ученик шестого класса приходил на уроки с ножом.
- С сентября 2018 года директору поступали жалобы от учителей и родителей детей, в том числе в устной форме, о плохом поведении, использовании нецензурной лексики, невыполнении требований учителей, плохой успеваемости, задевании детей словесно, обзыванием, толканием детей на поведение несовершеннолетнего, - рассказали 22 марта в прокуратуре Калужской области.
По информации ведомства, директор и преподаватели проводили с мальчиком беседы, однако не обращались в полицию.
- Мальчик, до взятия с собой ножа в школу, состоял на учетах за совершение противоправных действий, - считают в прокуратуре. - Надлежащая индивидуальная профилактическая работа со стороны органов системы профилактики с ребенком не проводилась.
Также прокуратура проверяет школьных охранников.
Что касается конкретных наказаний, то пока речь идёт лишь о том, что родителей оштрафуют по административной статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Возможный штраф – от 100 до 500 рублей.
Уважаемые читатели! А вы или ваши дети сталкивались в школе с подобными учениками? Как решались проблемы в таких случаях? Пишите в комментариях!
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