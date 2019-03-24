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Как сажать овощи, не копая участок

24.03.2019 21:30 1 296 Елена Французова
Как сажать овощи, не копая участок

Садовод Елена ДРОЗДОВСКАЯ старается всяческим образом облегчить труд на даче.

— Всю неделю работаю, времени на огород остаётся немного, поэтому использую его с максимальной пользой, — говорит она.

Сенная перина

  — Я занимаюсь экологическим земледелием. Если мы будем сыпать химию, возможно, корнеплод и вырастет крупным, но не сможет долго храниться. Ведь в нём будет содержаться масса нитратов и нитритов.

Наверное, вы замечали: когда земля абсолютно голая, на ней после полива образуется корка, которую надо разрыхлить. А это лишняя работа. Да и в природе такого не встретишь. Огород без единой соринки — мёртвый. Почвенные микроорганизмы не получают питания. Поэтому мои растения сидят в сенной, в листовой подстилках. Сухую траву и листву можно положить на «каменную», целинную землю, и она станет рыхлой. К тому же я обязательно мульчирую грядки.

Картофель «ред скарлетт» с листовой грядки.

Даже картошку дачница выращивает нетипичным способом.

— Яровизированный посадочный материал раскладываю на сухие листья или сено. Сажаю не по одному, а сразу по 2 клубня на расстоянии 7 см друг от друга. Вдруг один не прорастёт! — объясняет Елена Дроздовская. — Посадила, засыпала картофель золой и окучила плос­корезом Фокина. Через две недели провожу второе окучивание, хоть картошка ещё не проросла. Грядка уже на 30 см возвышается над землёй. Прошло ещё две недели —  снова окучила. Так мы заставляем клубень, который лежит на сенной подкладке, расти, работать — давать ростки и столоны. Замечено: чем выше гряда, тем больше столонов. С помощью этого несложного способа на 40% повышается урожайность. Помните: чтобы создать высокую грядку, расстояние между рядами должно быть 90 см, не меньше.

Нужная трава

— Три раза «шевелим» грядку — три раза уничтожаем сорняк. И в итоге его нет.

Я всё лето накидываю в междурядье остатки растений. Это будущие грядки. Весной именно в междурядье положу картофель и окучу. Так можно чередовать места посадки, чтобы земля отдыхала.

Когда собрала картофель, то сразу, не перекапывая землю, бросаю в неё зёрна горчицы, редьки, бобы. Сидераты — это будущее питание для растений!

В один год я заложила в грядку с картофелем очистки, пропитанные «Байкалом ЭМ» и «Востоком». Решила посмотреть, что получится. Растения были в два раза выше, чем остальные. Такие очистки можно закладывать и в огуречные гряды.

Кстати, картофель нуждается в поливе во время цветения и клубнеобразования.

Избавиться от целины

— Если у вас есть «загулявшийся» пятачок, например, растёт старый малинник, от которого вы хотите избавиться, землю очень легко привести в порядок. Топором вырубаем растения, кусты сечём, сверху на них стелим плотный картон. Осенью засыпаем его сухой листвой. Весной раскладываем по этой грядке картофель, засыпаем слоем листвы. Копать ничего не надо. Я сажаю картофель рано. В июне выбираю клубни. Потом здесь растёт зелень.

Со временем под картоном все растительные остатки перегниют — земля станет пышной, рыхлой.

Чудодейственная зола

— Кусок целины я отвоевала и у проволочника с помощью золы. Осенью заготавливаю вёдер пять золы. При посадке хорошо просыпаю ею грядки, получается «пирог» из золы.

Между кустами картофеля можно посадить раннюю кустовую коричневую фасоль, а по периметру участка — чёрные бобы. Мыши не любят запах этих растений.

Одуванчик, полынь, листья мать-и-мачехи, конский щавель и многие другие растения подходят для приготовления лечебного отвара. Он ядовит для вредителей, но совершенно безопасен для человека. Применять его можно уже с ранней весны. Им обрабатывают ветки смородины, яблонь. На лилиях появились красные пятна — готовьте отвар.

Наблюдайте за тем, как растения существуют в природе. Она лучший помощник и советчица садоводов.

Эта статья была опубликована в №12 газеты «Калужский перекрёсток» от 20.03.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: общество огород
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