Надземные гидранты предложили установить по всей области

Как мы рассказывали, на днях в Калуге у драматического театра появился надземный гидрант.

В понедельник, 18 марта, глава региона поблагодарил австрийских спонсоров за такой подарок.

- Я показывал много раз такие гидранты, практически во всех европейских странах они стоят через 25 метров, нет нужды дожидаться, пока это всё разгорится и подъедет пожарная машина... Легко отворачивается, отвинчивается. Люди могут сами приступать к тушению пожара до приезда пожарной машины... Конечно, существенно повышается пожарная безопасность, - прокомментировал установку гидранта губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - Сколько он стоит, кто знает?

- Данные гидранты, наверное, в 10 раз дороже наших, - ответили губернатору.

- Ну, вы подождите. Вы узнайте, уточните. Ну, пусть даже в десяток раз. Он хороший, он работает. Лучше один поставить, чем 10 неработающих! - ответил на это губернатор.

Глава региона считает, что такие гидранты должны появиться повсеместно.

- Там, где высокая пожарная опасность, где выборы проходят, школы, другие общественные места, Дома культуры, учебные заведения, хотя бы один такой гидрант на территории должен быть, - считает он.

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