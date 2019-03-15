Первый надземный гидрант появился в Калуге

15.03.2019 18:25 21

На Театральной площади открыли первый надземный пожарный гидрант, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС в пятницу, 15 марта.

Спасатели считают, что он надежнее традиционных подземных, которые иногда ломаются от гидроударов.

Гидрант должен прослужить не менее 50 лет. Если он хорошо себя зарекомендует, то подобные откроются и в других общественных местах области