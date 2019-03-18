Скончался мальчик, на операцию которому собирали деньги

Днём в воскресенье, 17 марта, в одной из клиник южнокорейского Сеула скончался двухлетний мальчик из Калуги, деньги на лечение которого собирали в нашем городе.

Как сообщается на странице в «ВКонтакте», которую ведёт его мама, он не дожил до операции всего несколько часов.

По словам родственников малыша, в пятницу он хорошо перенёс перелёт из Москвы в Сеул, чувствовал себя нормально:

- Все случилось неожиданно даже для врачей. Остановка дыхания, потом не выдержало сердце...

По данным на конец февраля, семье удалось собрать почти 5 миллионов рублей. Сейчас сбор средств остановлен. Оставшиеся деньги мама мальчика собирается перечислить в благотворительный фонд. Отметим, что изначально родители малыша собирались проводить лечение в Израиле.